SmartCityLife ospita anche quest’anno, all’interno del suo ricco palinsesto natalizio, molteplici eventi per celebrare la magia del Natale. Dal 01 dicembre fino al 22, andrà in ‘scena’ in Piazza Tre Torri, “Sinfonie di Gusto”. Un evento che celebra l’amore per la musica e il sapore dell’eccellenza italiana. Promosso da Parmigiano Reggiano con il patrocinio del Comune di Milano, “Sinfonie di Gusto” offrirà al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente: un “calendario dell’Avvento musicale” che prenderà vita ogni sera dalle ore 18:00 alle 18:30.

Al centro della scena, 25 pacchi natalizi che, giorno dopo giorno, si animeranno per accogliere le esibizioni di straordinari musicisti provenienti dalla prestigiosa orchestra milanese, come il Teatro alla Scala e l’Orchestra Sinfonica di Milano. Le dolci melodie natalizie riempiranno l’aria, creando un’atmosfera magica e festosa. Ma non solo musica: i visitatori saranno deliziati anche dai sapori autentici del Parmigiano Reggiano, con uno stand dedicato all’interno della piazza, dove sarà possibile partecipare a degustazioni quotidiane del celebre formaggio italiano. Un evento unico per celebrare arte, tradizione e gusto.

Il 07 e 14 dicembre (dalle ore 11.00 alle ore 12.30) invece, presso gli OrtiFioriti CityLife (in via Stratos, all’interno del Parco CityLife), si potrà imparare a creare addobbi utilizzando tutto ciò che si può recuperare in un giardino o in un parco. Riutilizzando ad esempio le risulte delle piccole potature, le bacche degli arbusti e tutto ciò che la natura ci dona. Un’iniziativa in collaborazione con la Cooperativa del Sole, gratuita e previa iscrizione. Modalità di partecipazione e aggiornamenti sull’evento sull’app SmartCityLife: eventi@smart-citylife.it

SmartCityLife, inoltre, è lieta di annunciare il proprio sostegno all’Associazione “C’è da Fare” impegnata nella sensibilizzazione sui temi della salute mentale e che fornisce supporto ad adolescenti in stato di sofferenza psicologica e alle loro famiglie. Per le festività natalizie, SmartCityLife ha scelto di effettuare una donazione all’Associazione, in segno di concreta solidarietà, e di utilizzare le loro cartoline per augurare buone feste ai colleghi.

Questo è solo l’inizio di una collaborazione che proseguirà nel prossimo anno: insieme si vuole contribuire a creare un futuro in cui la salute mentale diventi una priorità condivisa.

Sempre dal 07 dicembre fino al 6 gennaio SmartCityLife e CityLife Shopping District presentano L’Avventura di Natale, in collaborazione con LEGO Italia. In Piazza Tre Torri, infatti, oltre l’iconico e imponente albero tradizionale di 12 metri con giochi di luci, ci sarà una casa natalizia con due escape room interamente personalizzate con mattoncini LEGO.

I visitatori, grandi e piccoli, potranno gratuitamente mettersi alla prova con rompicapo pensati per immergersi completamente nello spirito del Natale con Babbo Natale o l’omino di Pan di Zenzero.

