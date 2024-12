Mercoledì 18 novembre, alle ore 22.00, il cantautore e polistrumentista napoletano Montecreesto si esibirà in concerto a Ercolano (Napoli), presso il Museo Archeologico di Ercolano (Via IV Novembre, 44), evento organizzato dall’Associazione Eco Culturale che riunisce pittori, scultori, fotografi e musicisti per una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà.

Ingresso libero, info su https://www.ecoculturale.it/.

È disponibile in digitale “MOFO” (Magma / Bollettino Edizioni Musicali), il suo nuovo (https://magmamusic.fanlink.tv/MOFO). Online il videoclip (https://youtu.be/St1q1_1mncw).

Il brano racconta la mascolinità tossica che pervade la società odierna, un retaggio culturale che porta molti uomini a reprimere le proprie emozioni, provocando un profondo smarrimento che ha, in taluni casi, epiloghi drammatici.

Il cantautore denuncia, mescolando sapientemente italiano e dialetto napoletano, i comportamenti disfunzionali diffusi nell’universo maschile, una catena viziosa che combatte con il linguaggio universale della musica.

«Gli uomini evitano troppo spesso il contatto con le proprie emozioni finendo per perdersi in sé stessi: MOFO è una presa di coscienza, una bussola utile per orientarsi in una società ancora pregna di stereotipi tossici e maschilisti, di cui siamo tutti vittime – racconta Montecreesto – L’antidoto alla mascolinità tossica è l’accettazione delle proprie fragilità e delle proprie emozioni: dobbiamo imparare a piangere, prima che sia qualcun altro a farlo al posto nostro».

