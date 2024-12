ITA Airways entra a far parte del Global Compact delle Nazioni Unite, l’iniziativa che incoraggia le imprese di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili e responsabili a livello sociale.

UN Global Compact nasce con l’obiettivo di promuovere un’economia globale sostenibile e richiede a coloro che vi aderiscono, in modo volontario, di allineare attività e strategie ai Dieci Principi universalmente accettati in ambito di diritti umani, standard di lavoro, salvaguardia dell’ambiente e lotta alla corruzione, in sostegno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

“ITA Airways con l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite ribadisce il proprio impegno nel contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta, integrando la sostenibilità nelle scelte strategiche aziendali. – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways – Collaborare attraverso sinergie tra operatori di settori diversi per il raggiungimento di obiettivi comuni è essenziale per apportare cambiamenti significativi per il futuro delle nuove generazioni”.

La Compagnia introdurrà i Principi di UN Global Compact in tutte le sue attività, comunicando annualmente i progressi raggiunti, in linea con i principi e i valori universalmente riconosciuti delle Nazioni Unite e al fianco di migliaia di aziende aderenti di tutto il mondo.

UN Global Compact ha una natura multi-stakeholder aperta quindi alla partecipazione di differenti attori come: aziende, organizzazioni accademiche, organizzazioni sindacali, ONG, pubbliche amministrazioni e istituzioni. Lanciato nel 2000, è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo, con più di 20.000 aziende con sede in oltre 160 paesi, e più di 60 Country Network

