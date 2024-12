Arriva finalmente sul grande schermo solo dal 12 al 15 dicembre la versione rimasterizzata in 4K del capolavoro anime dei Daft Punk e Leiji Matsumoto: INTERSTELLA 5555: THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM (elenco sale su nexostudios.it ).

Uscito originariamente nel 2003, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem è stato creato daiDaft Punk e da Cédric Hervet in collaborazione con Leiji Matsumoto e Toei Animation e racconta la storia del rapimento di un gruppo musicale alieno da parte di un malvagio personaggio dagli oscuri piani. Interstella 5555 è un film d’animazione interamente basato sull’album dei Daft Punk del 2001, Discovery, che comprende pezzi iconici come “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” e “Veridis Quo”. Spiega Shinji Shimizu della Toei Animation, che ha prodotto il film: “One More Time” suonava in tutta la città in quel periodo! Mi sentivo così orgoglioso che volevo gridare alla gente per strada: ‘Stiamo realizzando la sua animazione adesso!”. Trattandosi di un “album visivo”, il film è stato spesso tagliato in singoli video musicali e fino a oggi è stato molto raro poterlo vedere al cinema nella sua interezza.

In occasione dell’evento al cinema in contemporanea in più di 40 paesi, l’album Discovery: Interstella 5555 Edition sarà ripubblicato in edizione limitata con l’artwork originale dell’edizione giapponese, gli adesivi e la card del Daft Club, diventata un vero e proprio oggetto da collezione dopo la sua uscita originale. L’edizione limitata sarà composta da 5555 vinili dorati , 5555 CD numerati e 25.000 vinili neri .

A corredo della riedizione dell’album della proiezione del film, è stato ideato un merch speciale, in edizione limitata, dedicato ai Crescendolls, il gruppo animato al centro di Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Gli articoli sono disponibili sul negozio ufficiale dei Daft Punk . “Veridis Quo ‘, brano di punta di Discovery, è stato ampiamente utilizzato durante l’estate e può essere ascoltato anche nella campagna pubblicitaria globale di Chanel N°5 intitolata A rendez-vous diretta da Luca Guadagnino, con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Certificato Oro negli Stati Uniti, Platino in Giappone, 2 volte Platino nel Regno Unito e 3 volte Platino in Francia e nominato quest’anno da Apple Music 23° miglior album di tutti i tempi, Discovery è stato inserito nelle liste dei migliori album da Rolling Stone, Pitchfork, Rhapsody, Resident Advisory, BBC Radio 1 e British GQ. Il critico del Guardian Alexis Petridis ha scritto nel 2020: “I Daft Punk sono stati incredibilmente preveggenti: ascoltate Discovery e suonerà assolutamente contemporaneo”.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios assieme ai media partner Radio Deejay, m2o, Lucca Comics & Games, Cultura POP, MYmovies.

