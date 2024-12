Inaugurata la mostra Continua a correre di Giorgio Mercuri

Dal 14 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, le prestigiose sale di Palazzo Baviera, nel cuore di Senigallia, ospitano la mostra “Continua a Correre“ di Giorgio Mercuri, curata da Carlo Bruscia e promossa da A.M.I.A. e UNAARTE, con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa del Consiglio della Regione Marche, del Comune di Senigallia e dell’Agenzia del Centro di Senigallia. Questo progetto segna una tappa fondamentale nella ricerca artistica di Mercuri, la cui produzione, pur radicata nella tradizione marchigiana, si inserisce in un ampio discorso sulla condizione contemporanea, facendo della pittura uno strumento per esplorare temi civili, ecologici ed esistenziali. L’inaugurazione della mostra ha visto la partecipazione del sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, del critico e giornalista Ezio Carli e del gallerista Carlo Bruscia. La poetica dell’artista è stata approfondita da Andrea Carnevali, che ne ha delineato le ragioni di alcune scelte stilistiche e tematiche del maestro.

Temi e Approccio Artistico

La mostra si presenta come una riflessione profonda sulla trasformazione del paesaggio, sia naturale che umano, sotto l’effetto dei fattori antropici e bellici. Giorgio Mercuri, da sempre impegnato in un dialogo con la realtà socio-politica, esplora il conflitto tra individuo e civiltà, proponendo un’arte che non solo denuncia ma anche sollecita una presa di coscienza collettiva. L’artista non si limita a un’analisi intellettuale, ma pone la propria opera come una sorta di “appello civile”, dove l’arte diventa mezzo di riflessione su temi urgenti quali la distruzione della natura e la necessità di un impegno civico per la sua conservazione. Il paesaggio, in Mercuri, non è più solo un tema estetico, ma un vero e proprio campo di battaglia dove la memoria del passato si scontra con le cicatrici lasciate dalla modernità.

Mercuri ha esplicitamente dichiarato il suo distacco dal linguaggio postmoderno, proponendo invece una pittura che si fonda su valori etici e civili. In questo contesto, la sua arte non è solo una riflessione sul paesaggio, ma anche una presa di posizione contro le distruzioni inflitte all’ambiente, spesso causate da eventi bellici o dalla speculazione economica. La sua produzione pittorica diventa quindi un atto di resistenza, un invito a «continuare a correre», a non arrendersi di fronte a un mondo che sembra voler annientare la bellezza naturale che ha alimentato la memoria collettiva.

