Il 28% della popolazione italiana soffre di disturbi mentali

Storicamente trascurata nel panorama sanitario nazionale, la salute mentale si conferma una priorità da affrontare per il Paese ed è al centro dell’Agenda 2025 per istituzioni, policymaker e clinici. Dall’introduzione del bonus psicologo al potenziamento dei servizi territoriali, sono numerose le azioni previste per rispondere a una vera e propria emergenza, emersa nella sua urgenza ancor più dopo la pandemia.

Tra gli obiettivi principali di ‘Salute Mentale: Agenda 2025‘, evento promosso e organizzato da Inrete presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del ministero della Salute, quello di disegnare un percorso cruciale per costruire un sistema più equo e capace di rispondere alle crescenti esigenze dei pazienti e individuare risposte organizzative alle principali questioni emergenti. Risposte che i pazienti e le loro famiglie attendono e che sono all’attenzione del ministro della Salute. “Questo governo- ha dichiarato Orazio Schillaci– ha posto massima attenzione sulla salute mentale. È un argomento che abbiamo affrontato da subito con l’istituzione di un Tavolo tecnico incaricato di aggiornare il Piano di Azioni Nazionale sulla salute mentale, un documento che mancava da dieci anni e ormai inadeguato a rispondere in maniera efficace ai bisogni dei pazienti con questi disagi e che necessitano di risposte più efficaci. Il Piano, che è molto atteso, è in via di definizione e contiamo di condividerlo con le regioni entro i primi mesi del nuovo anno”.