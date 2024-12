Il prossimo anno il mito di GOLDRAKE, l’iconico robot da combattimento pilotato dal principe del pianeta Fleed, rivive a 50 anni dal primo anime trasmesso in Giappone nel 1975 sulla rete Fuji TV!

Mentre la Rai trasmette “Goldrake U”, la riedizione della serie animata degli anni ‘70, il collettivo musicale internazionale E-WIRED EMPATHY omaggia il tema originale giapponese di “UFO Robot Goldrake” con il riarrangiamento “TOBE! GRENDIZER”, in uscita in digitale il 6 gennaio (Arvmusic / Fujipacific Music inc).

Prodotto da Alessandro Marcantoni & E-Wired Empathy, “TOBE! GRENDIZER” si distingue per uno stile che evidenzia una profonda sensibilità musicale e un’affiatata interazione che da sempre caratterizza i progetti del collettivo.

Il titolo del brano deriva dalla frase iniziale della sigla giapponese originale della serie che in italiano significa “Vola! Goldrake!”.

Il tema dell’anime è stato rielaborato e integrato con una breve suite acustica, arricchita da elementi elettronici vintage provenienti da due synth analogici. A impreziosire ulteriormente “Tobe! Grendizer” c’è il sax di Fabio Barbero.

«Siamo entusiasti di presentare la nostra reinterpretazione di Tobe! Grendizer, un brano iconico che ha segnato l’immaginario della seconda metà degli anni ‘70– dichiara Giovanni Amighetti–. Con E-Wired Empathy abbiamo voluto rispettare l’essenza melodica dell’originale, portandola in una dimensione sonora contemporanea, intrecciando strumenti acustici e sintetizzatori».

E-WIRED EMPATHY è un progetto musicale sperimentale che fonde elementi elettronici analogici con sonorità acustiche, creando un ponte tra tradizioni musicali asiatiche, africane, scandinave e mediterranee.

Il collettivo è guidato da Giovanni Amighetti (tastierista e produttore) con Luca Nobis (chitarrista e direttore didattico del CPM Music Institute di Milano), Valerio Combass (bassista) e Roberto Gualdi (batterista). L’idea centrale del collettivo è creare musica spontaneamente, guidati dall’empatia che si forma tra i musicisti.

www.instagram.com/ewiredempathy/

www.facebook.com/giovanni.amighetti – www.instagram.com/lucanobis_/

www.instagram.com/roberto_gualdi/ – www.instagram.com/combassplayer/

www.instagram.com/fabiobarbero_sax/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia