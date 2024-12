Venerdì 20 dicembre a La Spezia, presso il Teatro Civico, VINCENZO INCENZO, cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista ritirerà il PREMIO LUNEZIA CANZONE D’AUTORE 2024 per “Ti Perdi”, brano contenuto nel suo ultimo album di inediti “#PACE”.

Durante la serata, che inizierà alle 21.30, avverrà inoltre il tributo ai 30 anni di “Cinque Giorni”, storico brano di Michele Zarrillo di cui Vincenzo Incenzo è autore del testo.

«Sono onorato di ricevere per la terza volta questo Premio – afferma Vincenzo Incenzo – è il segnale di una continuità nel tempo all’insegna della qualità e dell’impegno nel campo musical letterario, essere riconosciuti in questa costante ricerca di valori mi gratifica immensamente»

Ti perdi è una considerazione dolorosa non solo su un amore, ma su un mondo e un tempo perduti, sul senso di smarrimento, sul desiderio impossibile di correggere il passato. Chi ama, anche da lontano, anche nel ricordo, cerca il permesso di esistere, in un tempo che non dà più riferimenti. È un brano romantico, ma anche profondamente sociale.

Prodotto da Jurij Ricotti, che vanta collaborazioni nel mondo con Eminem, Dua Lipa, Ariana Grande, Bocelli, il brano “Ti perdi” è accompagnato da un video (https://youtu.be/LWjTdHYybgY), che ripercorre l’esecuzione in studio, in un’atmosfera rarefatta e nostalgica.

La serata sarà anche l’occasione per festeggiare i 30 anni del brano “Cinque Giorni”, di cui Vincenzo è autore del testo. Il brano, interpretato da Michele Zarrillo e divenuto un classico del pop italiano, venne presentato in gara al 44° Festival di Sanremo, nel quale si classificò al 5° posto della sezione “Campioni”.

