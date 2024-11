Lo SPIRIT DE MILAN continua a illuminare le notti milanesi con un’energia unica, fatta di musica, danza e una passione intramontabile per le tradizioni.

Da sempre attento a iniziative che fanno la differenza, lo Spirit de Milan continua a celebrare l’arte del ritrovarsi con eventi e concerti che uniscono bellezza, divertimento e un impegno autentico verso il futuro.

Di seguito gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE

Alle 22.00 – IRISH NIGHT con MENEGUINNESS ACOUSTIC SESSION: dalla Brianza ai festival più prestigiosi del panorama irlandese, folk e celtico fino allo Spirit de Milan con la loro musica che va a unire la tradizione a generi, ritmi e atmosfere diverse creando un mix musicale unico.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con PASSO DUOMO: gruppo pop nel solco della tradizione dialettale, impegnato ad avvolgere un dialetto antico e familiare in confezioni nuove, colorate di rock, di jazz, blues, pop.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Alle 22.30 – A NIGHT FOR FREDDIE & MPT FUNDRAISING: torna la serata di musica e solidarietà nel ricordo di Freddie Mercury, a 33 anni esatti dal giorno della sua scomparsa, con i ’39 Queen Tribute, la band che dal 2016 è supporter ufficiale italiana per il MPT e autorizzata per la raccolta fondi. Ci sarà la possibilità di fare donazioni a favore del Mercury Phoenix Trust per sostenere la lotta all’AIDS e HIV anche attraverso un corner con gadget e oggetti esclusivi.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 30 NOVEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con TAMBOO & THE OLD BRIDGE ALLIGATORS: il crooner e intrattenitore Sergio “Tamboo” Tamburelli insieme ad altri grandi musicisti pavesi noti al grande pubblico.

A seguire Swing Dj Set con Fabio Rutigliano.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 1 DICEMBRE

Dalle 11.00 alle 21.00 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Ingresso gratuito.

Alle 15.00 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 18.00 – concerto di KUMI: cantante, autrice, sound-designer italo-giapponese che tra le sue tantissime collaborazioni vanta anche un tour con Franco Battiato.

Ingresso gratuito.

Alle 21.00 – concerto di QUIET QUITTERS: band con un repertorio che spazia dal rock al blues, dal funk al pop, con cover riarrangiate in acustico.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Ma non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

