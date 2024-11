Rho: mappa di Natale in distribuzione: un filo per le strade

Alberi da illuminare, presepi storici, spettacoli a teatro, luminarie, attività ludiche nelle piazze e tanta musica: il programma delle iniziative che accompagnano l’attesa del Natale 2024 e le festività di fine 2024 e inizio 2025 è davvero molto ricco. Per potersi orientare tra tanti appuntamenti, ricordando date e orari, il www.comune.rho.mi.it ha realizzato la ormai tradizionale Mappa di Natale che verrà diffusa nei prossimi giorni e si potrà recuperare in diversi punti della città: il Municipio di piazza Visconti 32, il Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, la Biblioteca di Villa Burba, la Biblioteca di Lucernate, l’Auditorium di via Meda.

Tenere in tasca la mappa sarà utile per le prossime settimane, senza dimenticare di tenere d’occhio il sito www.comune.rho.mi.it che permetterà di aggiornare orari e repliche.

A unire ogni evento, realizzato anche in collaborazione con il Distretto urbano del commercio, Confcommercio e molte associazioni, è quest’anno un filo, che si snoda da un gomitolo nelle strade della città: disegna le grafiche delle proiezioni nelle piazze di centro e frazioni, è materia prima dei quadrotti realizzati dal Gruppo Knit Cittadino con grande passione per dare vita all’albero di piazza San Vittore, crea maglioni, cappelli e sciarpe che gruppi di amici e nuclei famigliari potranno usare per partecipare al concorso “I tuoi auguri natalizi in buona compagnia”.

“E’ un filo – spiegano il Sindaco Andrea Orlandi, il Vicesindaco e Assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l’Assessora alla Cultura Valentina Giro – che rappresenta la volontà di tessere legami, di ritrovarci tutti insieme sotto gli alberi che andremo a illuminare in centro e nelle frazioni, per ritrovare i valori che il Natale richiama. Sono tantissime le iniziative che Amministrazione comunale, commercianti e associazioni promuovono per creare l’atmosfera della festa più attesa dell’anno. Tante proposte per portare a tutti i rhodensi, dai più piccoli ai più anziani, i migliori auguri di tutta l’Amministrazione Comunale per un sereno Natale e un 2025 carico di pace e di belle novità per ciascuno”.

Oltre all’accensione dell’albero del centro, il 30 novembre alle ore 17.30, e a quelle nelle diverse frazioni, il Comune propone direttamente il ritorno di Babbo Natale in Municipio; il Big Piano in piazza San Vittore con la possibilità di suonare un pianoforte gigante usando i piedi; gli spettacoli previsti al Teatro Civico compresa la notte di San Silvestro con Enrico Bertolino; la Befana del Vigile il 6 gennaio e un concorso a tema. Occorre riunirsi in gruppo (famiglie, amici, comunità), indossare maglioni o cappelli e sciarpe a tema natalizio e scattarsi una foto che va inviata a comunicazione@comune.rho.mi.it : le tre foto più simpatiche e spiritose verranno premiate dopo le festività.

Il Comune ringrazia tutti coloro che hanno proposto e aiutato a realizzare eventi e iniziative e gli sponsor Concessionaria Buzzetti, Banca Mediolanum, NuovEnergie, Eureka, Apex. Un ringraziamento particolare va al signor Angelo Fino che torna a proporre un grande presepe realizzato con statuette napoletane del Settecento, animando una vetrina del Tourist Infopoint.

In piazza San Vittore dal 10 dicembre al 6 gennaio (ore 10.00 – 12.30/ 15.00 – 19.30), grazie a Official Shop, sono in vendita gadget e prodotti a marchio Rho per i vostri regali di Natale. D’intesa con Gestopark sarà garantita mezz’ora di sosta gratuita nei parcheggi a pagamento utilizzando la App MyGestoPark.

Qui sotto l’intero programma:

Municipio di Rho – piazza Visconti

Proiezioni natalizie

Sabato 14 e domenica 15 dicembre

Babbo Natale in Comune – Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Piazza San Vittore

Sabato 30 novembre ore 17.30

Si accendono le luci dell’Albero di Natale addobbato dal Gruppo Knit, le proiezioni e le musiche natalizie. Si inaugura il presepe settecentesco di Angelo Fino

Sabato 7 e domenica 15 dicembre dalle 15.30 alle ore 17.30

Big Piano – Il pianoforte gigante che si suona con i piedi

Domenica 15 dicembre Chiesa di San Vittore ore 18.30

Concerto di Natale – Corpo musicale cittadino parrocchiale di Rho

Sabato 21 dicembre dalle ore 15.30 alle 18.30

Tina e Milo – Le mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 saranno pronte a scattare foto con adulti e bambini

Domenica 22 dicembre ore 16.00

Presepe Vivente -Promosso da Comunione e Liberazione e dalle parrocchie di Rho

Domenica 22 dicembre ore 17.30

Pive di Natale per le vie della città – Corpo musicale cittadino parrocchiale di Rho

Largo Mazzini

Giostre per bambini e proiezioni natalizie

Via Matteotti

Giostra per bambini

Villa Burba

30 novembre e 1 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00

ArtePanettone – Sala Colonne – Ingresso libero e degustazioni gratuite

12 dicembre ore 20.30

Everything is its right place – Sala Colonne – Spettacolo di danza contemporanea – Associazione Porta Aperta

15 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Talent day – I Talenti delle ragazze – Sala Colonne – Esposizione di opere artistiche – Associazione Ragazze per sempre

15 dicembre ore 16.00

Concerto di Natale Allievi Docenti – Sala Camino – Accademia Musicale Stabat Mater

Santuario

Domenica 8 dicembre

ore 18.00 Messa Solenne dell’Immacolata

ore 18.45 Benedizione del presepe artistico ottocentesco di Giuseppe Carsana

ore 19.00 Concerto di Natale Coro Gospel “Rejoice Gospel Choir “

ore 20.15 Accensione dell’Albero di Natale Sagrato della Basilica

Animazione con caldarroste e vin brulè

Passirana

Proiezioni natalizie facciata chiesa Sant’ Ambrogio ad Nemus

4 dicembre ore 17.30

Accensione Albero di Natale Parco di via Cottolengo

Terrazzano

Proiezioni natalizie facciata chiesa San Maurizio

2 dicembre ore 17.30

Accensione albero di Natale in via Postumia

Mazzo

Proiezioni natalizie facciata chiesa Santa Croce

5 dicembre ore 17.30

Accensione Albero di Natale in via Sartirana

Lucernate

Proiezioni natalizie facciata chiesa Santi Francesco e Antonio

10 dicembre ore 17.15

Accensione Albero di Natale Parco di via Prati e presentazione progetti e azioni di rigenerazione per il quartiere di Lucernate

Sabato 14 dicembre in Biblioteca

ore 10.00 Biscotti natalizi laboratorio di pasticceria natalizia per tutti anche per bambini

ore 17.00 I racconti di Natale di L.M.Alcott lettura per bambini – nello spazio teatro

Piazza Libertà (Stazione)

Albero per la sicurezza sul lavoro ANMIL

Auditorium di via Meda

Cinema Extra Natale dal 12 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Con Cin&città

8 dicembre ore 11.30 14.30 17.30 21.00

Accademia G. Mahler, Concerto di Natale degli allievi dell’accademia

14 dicembre ore 20.45

Note di Natale

Concerto di Natale organizzato dal Cral OP rhodensi

15 dicembre ore 17.00

Le tre streghe e l’apprendista. Viaggio nel regno del nulla

Compagnia Teatrale Meraviglia – Spettacolo teatrale

20 dicembre

In-Canto di Natale

Concerto di Natale – Associazione Wake Up

6 gennaio ore 16.00

Arcobaleno di cioccolato: un viaggio nella fabbrica magica

Associazione Arcobaleno

Teatro civico Roberto de Silva piazza Jannacci, 1

Spettacoli stagione teatrale www.teatrocivicorho. com

31 dicembre ore 22.00

Brindisi a teatro: l’anno nuovo in scena tra emozioni e applausi

2025 e non sentirli – con Enrico Bertolino

6 gennaio 2025 ore 17

Il concerto dell’epifania

Corpo musicale S. Cecilia di Passirana

Piazza Jannacci, 1

Lunedì 6 gennaio 2025 dalle ore 10 alle ore 12.30

La Befana del Vigile – raccolta pacchi dono con Polizia Locale , Protezione Civile Rho, Caritas e Associazione Vespa Club

Nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre mercati straordinari in via Meda dalle ore 07.00 alle 19.00.

