Martin Mistère presenta “Cronache dell’Impossibile”

Dal vulcanico Alex Dante, una nuova, incredibile cavalcata tra i misteri più insoliti e inquietanti della Storia, accompagnati dal Detective dell’Impossibile creato da Alfredo Castelli.

In MARTIN MYSTÈRE PRESENTA CRONACHE DELL’IMPOSSIBILE affronteremo incredibili enigmi esaminando i dati e verificando le fonti. In alcuni casi troveremo delle risposte, in altri avremo spiegazioni solo probabili, in altri ancora dovremo accontentarci dell’incertezza.

Presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2024, MARTIN MYSTÈRE PRESENTA CRONACHE DELL’IMPOSSIBILE si inserisce nel solco degli altri libri dedicati a Martin Mystère – da LE INVENZIONI IMPOSSIBILI a LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO, passando per LEONARDO GENIO DELL’IMPOSSIBILE – raccontando e analizzando tanti eventi apparentemente senza spiegazione: una nave da guerra statunitense subisce una dislocazione spazio-temporale durante quello che sarà ricordato come il “Philadelphia Experiment”; una bambina si risveglia dopo un incidente mortale e ricorda la sua vita precedente nell’antico Egitto; tre uomini scompaiono misteriosamente dal faro delle Isole Flannan durante il loro turno di guardia; le bare di una famiglia si muovono spontaneamente in un’inquietante cripta delle Barbados; un gruppo di giovani escursionisti perde inspiegabilmente la vita sul misterioso Passo Dyatlov…

Nel volume, con prefazione di Massimo Polidoro, si trova anche la storia a fumetti “Il libro degli Arcani”, scritta da Alfredo Castelli e disegnata da Claudio Villa, con i colori di GFB Comics e Alex Dante.

In anteprima a Lucca Comics & Games e in libreria e fumetteria

dal 6 dicembre

