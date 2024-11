Liceo linguistico Manzoni, uno dei migliori istituti milanesi

Il liceo linguistico del Polo Civico Manzoni rimane sul podio della classifica degli istituti milanesi che meglio preparano gli studenti ad affrontare l’Università e il mondo del lavoro. A decretarlo, per il quinto anno consecutivo, è la ricerca Eduscopio di Fondazione Agnelli, che ogni anno compara le capacità di tutte le scuole secondarie di secondo grado di preparare studenti e studentesse per quelli che saranno i loro impegni successivi al diploma.

Attraverso l’analisi della media dei voti conseguiti agli esami universitari durante il primo anno, il liceo linguistico Manzoni è quindi risultato ancora una volta il primo tra gli istituti milanesi tra quelli che meglio formano alunni e alunne ad affrontare il percorso di studio negli atenei.

Anche l’ITE – Istituto Tecnico Economico del Polo Civico Manzoni svetta nella classifica: una scuola definita “tecnica” che prepara al mondo del lavoro, è risultata ancora una volta il primo istituto a Milano per risultati di studenti e studentesse che dopo il diploma scelgono di affrontare la carriera universitaria.

“È per noi motivo di grande orgoglio sapere che anche quest’anno il Polo Civico Manzoni festeggia il doppio podio – sottolinea la Vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo -. E lo è ancor di più perché ‘La Manzoni’ come tutti i milanesi la chiamano, rimane un istituto pubblico di altissimo livello e con una grande capacità attrattiva che ogni anno rinnova un’offerta formativa di qualità e conferma l’attenzione che il Comune riserva a questa eccellenza. La pubblicazione del rapporto Eduscopio dà merito del grande lavoro svolto da tutto il collegio docenti: una bella responsabilità far proseguire una storia che ha avuto inizio nel lontano 1861 grazie all’intuizione di Carlo Tenca e che oggi sa innovare nella tradizione, per rispondere ai bisogni e ai desideri di conoscenza delle ragazze e dei ragazzi di oggi”.

L’anno scolastico 2024/2025 si è aperto con molte conferme e altrettante novità. Tra le ultime, l’introduzione dello studio della lingua araba in una classe prima del Liceo linguistico e l’avvio di nuove esperienze di studio all’estero a Norimberga, Londra e Pechino, con il ritorno degli scambi con Stati Uniti d’America e Argentina. Confermato poi il tradizionale appuntamento del MUN – il Model United Nations, progetto educativo che simula l’attività delle Nazioni Unite e che coinvolge ogni anno in tutto il mondo oltre 100mila ragazzi e ragazze.

