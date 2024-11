“Cari Consiglieri di Regione Lombardia, una buona legge regionale sul fine vita si può fare. Non voglio che esistano altri casi Laura Santi. All’inizio della mia battaglia io potevo aspettare, ma chi non può? Perché continuare a sottoporre le persone a una tortura simile? Vi assicuro che si può legalmente fare, secondo la sentenza 242 della Corte Costituzionale”.

Queste le parole di Laura Santi, 50enne di Perugia affetta da una forma avanzata e progressiva di sclerosi multipla, prima cittadina umbra e nona persona in Italia ad aver ottenuto, grazie all’assistenza del collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, il via libera per l’accesso al suicidio assistito, legalizzato dalla sentenza Cappato/Dj Fabo. Si rivolge al Consiglio regionale lombardo che domani si troverà al bivio tra discutere la proposta di legge popolare “Liberi Subito” o affossare la legge senza neanche discuterla nel merito, sollevando una pretestuosa e infondata pregiudiziale di costituzionalità su una materia che è piena competenza della Sanità regionale, come l’iter completato da Laura Santi con l’azienda sanitaria umbra dimostra.

La sua battaglia è durata oltre due anni, durante i quali ha presentato due denunce, due diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo per costringere la sua ASL a rispettare la legge. Solo recentemente, la commissione medica ha confermato che Laura soddisfa i quattro requisiti previsti dalla Consulta:

Laura Santi rappresenta la testimonianza diretta delle difficoltà che, ancora oggi, chi richiede l’accesso al suicidio assistito in Italia deve affrontare. “La mia battaglia personale si avvia verso la fine, ma non voglio che altri debbano soffrire come ho sofferto io. Non voglio vedere altre storie come la mia”, ha dichiarato Laura.

Il suo appello ai Consiglieri regionali della Lombardia è un invito a guardare oltre gli ostacoli burocratici e le pregiudiziali di costituzionalità per approvare una legge regionale sul fine vita, che garantisca un iter chiaro e rispettoso per chi si trova in condizioni di sofferenza intollerabile.

“Vi chiedo di agire ora. Questa è una procedura già legale, come stabilito dalla sentenza 242. Facciamo in modo che nessuno debba più affrontare anni di lotte e attese, perché chi non può aspettare non dovrebbe essere costretto a farlo”, ha concluso Laura.

