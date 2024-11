“La magia del Natale” apre le porte. Da oggi al Carroponte

Apre finalmente al pubblico in una versione rinnovata e ancora più spettacolare LA MAGIA DEL NATALE! Un luogo incantato ideato e realizzato da Razmataz Live, in cui i sogni prendono vita e la meraviglia ti circonda, ogni venerdì, sabato e domenica dall’8 novembre al 22 dicembre 2024 alle porte di Milano, al Carroponte di Sesto San Giovanni. Tante le novità che attendono grandi e piccini, tra queste: incredibili show circensi, performance di pattinaggio, musical, canti di Natale e cori gospel.

“Spettacoli e altre meraviglie, come nei tuoi sogni”

Un’atmosfera fiabesca, curata in ogni angolo e in ogni dettaglio, avvolgerà tutti coloro che varcheranno l’ingresso. Ogni ospite che metterà piede in questo luogo d’incanto non potrà credere ai suoi occhi: stupore e meraviglia lo accoglieranno in un parco rinnovato, ancora più ricco di sorprese, da esplorare e scoprire passo dopo passo liberando la parte più giocosa di se stessi.

Quest’anno abbiamo voluto abbassare il prezzo con un costo calmierato del biglietto, venendo incontro alle famiglie per il periodo storico che stiamo affrontando – racconta Antonio Murciano di Razmataz Live, ideatore e produttore – Inoltre, abbiamo potenziato l’offerta degli spettacoli con tre show multidisciplinari che si ripetono più volte durante la giornata, coinvolgendo artisti provenienti da tutto il mondo. Vogliamo che ogni visitatore trovi ne LA MAGIA DEL NATALE un’esperienza indimenticabile e accessibile a tutti.

A fare da guida lungo le vie che si diramano in tutto il parco sarà il bagliore di migliaia di luci e, in particolare, di sontuose luminarie salentine a tema natalizio; un pizzico di Salento che si trasferisce a Milano portando il fascino dei suoi addobbi luminosi conosciuti e apprezzati nel mondo, a tal punto da essere attualmente candidati per diventare Patrimonio culturale dell’Unesco. Le luminarie sono state fornite dalla rinomata ditta Decolux, le cui scintillanti e intricate configurazioni, create appositamente per il parco e pensate per valorizzare le strutture di cui si compone, impreziosiranno ogni angolo accrescendo l’atmosfera di gioia e festa che si respira.

Punto nevralgico de LA MAGIA DEL NATALE sarà questa volta lo Chapiteau delle Meraviglie, una sfarzosa e antica tenda da circo perfetta per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo. Al suo interno si terranno ogni giorno gli attesissimi spettacoli “Alice in Circusland” e “Natale – The musical”, ideati e diretti da Stefano Genovese, apprezzato regista di musical e rappresentazioni teatrali.

“Alice in Circusland” è uno straordinario show circense ispirato alla fantasiosa storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. In questa evocazione del romanzo di Lewis Carroll, Alice precipita in un mondo in cui la Meraviglia è il Circo, dove tutti i personaggi si esprimono con la propria disciplina. Alice stessa, che prima di entrare nella tana del Bianconiglio si esprimeva a parole, una volta entrata scopre la sua arte. Un breve viaggio da fare tutti insieme, adulti e bambini, nella magia di uno chapiteau storico. Una storia da gustare con gli occhi, come una caramella che si consuma in circa 25 minuti da sogno.

“Natale – The Musical” è invece una parodia del musical theatre ispirata ai musicarelli televisivi di tanti anni fa. Tra musiche dal ritmo serrato e acrobazie linguistiche da sciogliere la lingua, in meno di mezz’ora si racconta la strana avventura che ha colpito Babbo Natale in questo 2024, che, proprio nel bel mezzo dell’assegnazione dei regali ai bambini di tutto il mondo, riceve una lettera del tutto inaspettata che lo convoca addirittura in Tribunale.

Con la parodia “Natale – The Musical” speriamo di strapparvi più di un sorriso, portandovi nel Paese del Natale proprio in quei giorni di fermento che precedono la festa più magica di tutte. Un musical condensato fatto di poche parole, brevi canzoni e rapidi balletti – racconta Stefano Genovese – In “Alice in Circusland” vi portiamo invece nel Paese delle Meraviglie, dove Alice incontra la Meraviglia di un mondo poetico e acrobatico. Con quel tocco di rock che non guasta mai.

Un grande capolavoro letterario prenderà vita sul palco principale del Carroponte, dove verrà allestito “Lo Schiaccianoci – Il classico sui pattini”, imperdibile spettacolo curato da Pattinaggio Creativo con la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini, realtà che ha l’obiettivo di portare il pattinaggio fuori dai contesti agonistici e presentarlo in nuove dimensioni performative. Uno show di 20 minuti dal forte impatto visivo, che tutti i weekend stupirà grazie alle acrobazie proposte sui pattini da atleti internazionali, campioni europei e mondiali, che daranno una declinazione nuova a un classico natalizio intramontabile attraverso una tecnica sportiva centenaria. Tra i professionisti che si alterneranno in pista, anche Gherardo Altieri Degrassi (a.r Fincantieri Pattinaggio Monfalcone) e Roberta Sasso (a.s.d Invicta Skate Modena), due volte Campioni del mondo di pattinaggio artistico nella specialità “Coppia danza senior”. Le loro performance incanteranno il pubblico il primo weekend, da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

La sontuosa Spiegeltent Paradise, particolare struttura dei primi del Novecento, ospiterà infine spettacoli di illusionismo e magia per grandi e piccini, cori gospel e show di vario tipo.

Gli spettacoli saranno a rotazione durante la giornata. Gli orari esatti di ciascuno show sono consultabili sul sito ufficiale e sulle pagine social de LA MAGIA DEL NATALE.

Imperdibili saranno l’imponente ruota panoramica, da cui si gode di una vista mozzafiato, la pista di pattinaggio, grande il doppio rispetto allo scorso anno, l’Ufficio postale, dove i bambini, seduti davanti a uno scrittoio, possono iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri, la Casa di Babbo Natale, dove Santa Claus dà il benvenuto ai visitatori, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più lunga dell’anno, e la Fabbrica dei Giocattoli, dove instancabili elfi operai sono intenti a costruire e perfezionare treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli. Annesso alla fabbrica anche uno spettacolare negozio di giochi allestito da Donchisciotte, che da sempre fornisce prodotti ludici di qualità pensati per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo, dedicando loro tutte le migliori attenzioni e aiutandoli a fare quello che amano di più: giocare.

Un occhio di riguardo verso la tutela dell’ambiente sarà dato quest’anno dal mercatino di Natale equosolidale di Chico Mendes Altromercato, cooperativa sociale i cui prodotti provengono da filiere tracciate, certificate ed etiche, che sviluppano l’economia delle comunità di chi li produce, nel pieno rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, prezzi giusti ed equi e pratiche di produzione sostenibili. Il mercato sarà allestito nella grande Crystal Ball, al cui interno non mancheranno panettoni artigianali e leccornie per la tavola, cofanetti benessere, idee regalo, presepi e addobbi di varie misure.

Cioccolata calda, vin brulè, strudel di mele, crêpes, frittelle, bretzel, hot dog, caramelle e lecca-lecca giganti: queste e molte altre leccornie potranno essere gustate presso gli innumerevoli punti street food dislocati per il parco, con cui ci si potrà concedere una pausa e godersi una ricca e appetitosa merenda.

Un mondo fantastico abitato da allegri elfi e vivacissimi soldatini Schiaccianoci, in cui si respirano il profumo inebriante del legno d’abete e l’aroma della cannella, si assaporano dolci e leccornie di ogni tipo e si sente il fruscio della carta da regali con cui vengono impacchettati i giocattoli. Un vero e proprio paese che sembra uscito da una fiaba, in cui anche gli adulti, almeno per qualche ora, possono concedersi il lusso di tornare bambini e assaporare quel senso di evasione genuino e quella sensazione di felicità pura che solo LA MAGIA DEL NATALE è in grado di creare.

