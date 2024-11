“Mi fai l’addormentamento?”: Poetica educativa in una comunità per bambini – di Martina Paoli

Domenica 17 novembre ore 11.00 presso la sede CASVA alla Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 ad ingresso libero e gratuito, Martina Paoli presenterà, all’interno del BookCity Milano, il suo nuovo libro, uscito a gennaio 2024,“Mi fai l’addormentamento?Poetica educativa in una comunità per bambini

Questo libro vuole far pensare, ma anche coinvolgere e far innamorare. La comunità minori è un luogo difficile da abitare, tanto quanto travolgente, tra luci e ombre, continue cadute e rinascite.

Il libro raccoglie e racconta storie di vita, celebra lacrime e sorrisi, aspettative, speranze e sogni di chi ha vissuto in una comunità. In ogni poesia e frammento si intravede anche il lavoro quotidiano di chi lavora per proteggere questi sogni così fragili e così intensi.

I piccoli scatti narrati vogliono convocare l’immaginazione di chi legge per riscoprire un luogo spesso considerato cupo,buio, lontano dalla poetica del vivere

BookCity Milano, è un’iniziativa culturale sostenuta dal Comune di Milano, volta a promuovere il mondo del libro e della lettura.

Consiste in una serie di incontri, specialmente presentazioni di libri, e altre attività (come reading, incontri, mostre, seminari, laboratori, dialoghi e spettacoli) a sostegno della letteratura e della cultura in generale.

https://www.bookcitymilano.it

