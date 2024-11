Alla scoperta del cibo italiano nel mondo “LITTLE BIG ITALY”

Riparte oggi alle ore 21.30 sul NOVE il viaggio di Francesco Panella alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero in grado di offrire gli autentici sapori di casa nostra. Dopo il successo della scorsa stagione – la più vista di sempre con una media di 544.000 spettatori e il 2,8% di share e picchi di oltre il 3% – lo show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, è un format consolidato e con un seguito di affezionati telespettatori.

Tante città visitate e, soprattutto, tante storie di famiglie italiane che hanno deciso di lasciare il Paese per andare a vivere lontano dai loro affetti per creare le loro imprese all’estero, facendosi portavoce del gusto e della tradizione culinaria del bel paese. Oltre agli incontri con i nostri connazionali che vivono fuori dall’Italia e che al ristorante cercano di ritrovare i sapori di casa.

Il viaggio lungo 7 puntate riparte dalla costa di BALI per poi proseguire a SINGAPORE, HANOI, HONG KONG, spostarsi ad UBUD, ancora SINGAPORE e infine HELSINKI.

La novità di questa edizione è il “gettone tricolore”, chi vince il test di italianità ovvero l’expat che avrà dato più risposte esatte partirà con un punto di vantaggio. Il meccanismo di gioco è semplice: Francesco in ogni tappa incontra 3 expat italiani che vivono nel luogo e che lo porteranno nei loro 3 ristoranti italiani del cuore e che successivamente esprimono il loro giudizio su tre piatti: la scelta dell’expat, il piatto forte del ristoratore e una voglia di Francesco fuori menù. Alla fine, Francesco attribuisce anche il voto di italianità che, sommandosi ai voti parziali, può essere determinante per decretare il miglior ristorante Little Big Italy di ogni città.

Negli anni il programma ha toccato ben 4 continenti, sono 70 le puntate già andate in onda, 246 gli expat che hanno accompagnato Francesco in questo lungo viaggio. La città protagonista di ben 7 puntate è New York, la nazione in cui sono state girate più puntate sono gli USA, con 25 puntate.

Little Big Italy (7×75’) è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

SITO: www.nove.tv – TWITTER: @nove – INSTAGRAM: @nove FACEBOOK: NOVE

SITO: www.discoveryplus.it – INSTAGRAM: @discoveryplusit – TWITTER: @discoveryplusIT – FACEBOOK: http://www.facebook.com/discoveryplusIT