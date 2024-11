2^ Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile

26 novembre, Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile:

«In bici è meglio» il messaggio di FIAB per il 2025.

«IN BICI È MEGLIO», per accompagnare la campagna tesseramento 2025 e tutte le attività del prossimo anno.

«IN BICI È MEGLIO» mette l’accento sugli stili di vita sostenibili evidenziando le tante attività quotidiane che possono essere svolte in bicicletta come, ad esempio, andare al lavoro, a scuola o all’università, muoversi in città, fare la spesa, incontrare amici, tenersi in forma: messaggi che invitano le persone a essere protagoniste del cambiamento e a pedalare verso un futuro migliore, insieme a FIAB che riserva anche diversi vantaggi ai propri soci.

Tutti possono aderire al messaggio «IN BICI È MEGLIO» e beneficiare dei vantaggi riservati a chi si tessera, pensati proprio per incentivare e diffondere l’uso della bici, a partire dall’assicurazione RC ciclista per danni a terzi provocati in bicicletta, valida h 24 in tutta Europa.

E poi tantissime esperienze come escursioni e viaggi accompagnati, eventi “a due ruote”, agevolazioni nelle strutture della rete Albergabici e l’abbonamento alla Rivista BC, che tratta i temi del ciclismo urbano e del cicloturismo.

