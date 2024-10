Violenza contro le donne: in aumento le richieste di aiuto

Nel corso dell’Assemblea degli aderenti alla rete territoriale antiviolenza “Nemmeno con un fiore”, venerdì 18 ottobre hanno aderito al Protocollo siglato l’8 marzo 2023 tre nuove realtà: l’Associazione “l’Ora Blu”, rappresentata dal presidente Walter Palagonia, la cooperativa sociale “Il grillo Parlante” con la presidente Maria Cristina Seveso, l’azienda SEW-EURODRIVE con lo chief people officer Mirko Otranto.

Paola Sassi, referente del progetto CAV-Hara per il Comune di Rho, ha presentato il report annuale. Nel primo semestre 2024 il Centro antiviolenza è stato contattato da 94 nuove donne, 68 alla sede di Rho e 26 a quella di Bollate. Si registra un aumento di contatti rispetto al 2023 e ora le situazioni affrontate sono 164. Le persone prese in carico sono 54, 13 quelle per le quali è stato attuato un progetto di accoglienza.

Le donne sono venute a sapere delle opportunità offerte dal Centro antiviolenza per lo più da parenti e amici o al Pronto soccorso ospedaliero. Alcune situazioni sono state segnalate dalle forze dell’ordine, altre dal servizio nazionale 1522. Sessanta gli accessi spontanei, segno di una volontà di uscire dall’incubo in cui si sta vivendo.

La maggior parte delle donne (23) ha tra i 40 e i 49 anni; altre 18 hanno dai 50 ai 59 anni. Ma non mancano le più giovani: 18 quelle di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 19 quelle dai 30 ai 39. Quattro casi coinvolgono persone dai 60 ai 69 anni. Per lo più (72 su 94) parliamo di italiane. Cinque le donne di nazionalità peruviana, tre di Ucraina e tre di Ecuador.

Cinquanta hanno un lavoro stabile, 5 sono studentesse, 13 le disoccupate in cerca di impiego. Ben 65 dicono di avere autonomia economica, 24 dipendono dal compagno/marito.

La maggior parte (89) non vive situazioni di vulnerabilità, una donna affronta una disabilità psichica, 4 una disabilità fisica. Ben 45 hanno figli minori conviventi.

In 21 casi l’autore della violenza è il marito; in 9 casi il convivente. In 14 l’ex fidanzato, in 15 l’ex convivente. Non mancano vicini di casa (2), padri (2), madri (2), figli (6), datore di lavoro (1), collega (3).

In 52 situazioni le donne hanno sporto denuncia. E in questo caso si registra un calo delle scelte di questo tipo. Risulta in diminuzione l’attivazione di percorsi di ospitalità: 5 nel primo semestre di quest’anno (due donne sole, una con figli, due minori). Il lavoro di squadra coinvolge Tutela Minori, Servizi sociali, Consultorio e associazioni.

