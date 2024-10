Paolo Gavazzeni coordinatore della Direzione Artistica Scala

Dopo 5 anni di incarico come Coordinatore della Direzione Artistica il Maestro André Comploi ha comunicato di aver accettato un incarico presso un’altra Istituzione che verrà resa nota prossimamente. Negli anni trascorsi alla Scala André Comploi ha offerto un importante contribuito all’attività del Teatro ampliando considerevolmente il campo di attività della Direzione e dando vita a importanti progetti. “André Comploi ha lavorato con me dal 2007” – ha commentato Dominique Meyer – “e ha avuto un ruolo centrale nella trasformazione del Teatro alla Scala. La sua profonda conoscenza di tutto il repertorio e l’ottimo rapporto con tutti i più grandi artisti ci hanno permesso di dare un impulso speciale alla programmazione. Mi mancherà”.

Nel corso del suo intervento nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione il Sovrintendente designato Fortunato Ortombina ha reso noto che il Coordinatore della Direzione Artistica che lo affiancherà a partire dal 1° marzo 2025 sarà il Maestro Paolo Gavazzeni, che torna alla Scala dove ha già lavorato alla Direzione Artistica dal 2005 al 2011.

Paolo Gavazzeni si diploma in pianoforte al Conservatorio ‘G. Donizetti’ di Bergamo e si laurea in Giurisprudenza presso l’Università statale di Milano con una tesi sul rapporto di lavoro tra Enti Lirici e masse artistiche.

Dopo un’esperienza professionale di quattro anni come Direttore Artistico del canale televisivo Tele+ 3 Classica, nel 2000 all’Accademia del Teatro alla Scala svolge il ruolo di Coordinatore Artistico del corso per Professori d’orchestra.

Nel 2002 viene chiamato a far parte della Direzione Artistica del Teatro alla Scala con la qualifica di Responsabile dei Servizi Musicali. Dal 2005 fino alla fine del 2011, sempre presso il Teatro alla Scala, ricopre la qualifica di Responsabile dell’attività quotidiana del Teatro.

In quegli anni ha l’opportunità di seguire, dalla prima prova fino all’andata in scena, tutti gli allestimenti operistici, i balletti e i concerti sinfonici, affiancando quotidianamente i grandi maestri e i registi che in quegli anni operano nel Teatro alla Scala.

Dal 2012 al 2016 ricopre l’incarico di Direttore Artistico presso la Fondazione Arena di Verona e dal novembre del 2016 viene nominato Direttore Artistico del canale televisivo Classica HD, in onda sulla piattaforma televisiva di Sky, Canale 136 per cui conduce il programma Mestiere Teatro.

Nel 2024 è stato Direttore Artistico del 60° Macerata Opera Festival.

