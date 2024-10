Il precedente comunicato del 19 ottobre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni di seguito richiamate.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza incidentate, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Giovedì 24 Ottobre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero-Fiera (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho-Legnano (km 2+650).

Dalle ore 22:00 di Giovedì 24 Ottobre alle ore 02:00 di Venerdì 25 Ottobre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+730) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Figino (Raccordo Novara, km 1+200) per il successivo ingresso in Tangenziale Ovest.

Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Venerdì 25 Ottobre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo M.se/MI-San Siro (km 6+804) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cusago/MI-Baggio (km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Venerdì 25 Ottobre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rho-Figino (km 4+500) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (km 5+730).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione pavimentazione, verrà effettuata la seguente chiusura:

Dalle ore 22:00 di Mercoledì 23 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 24 Ottobre 2024, verrà chiusa la pista dedicata al transito dei convogli eccezionali presso la Barriera di Sesto San Giovanni (km 3+688) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

