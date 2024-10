Comune e Aler: alloggi a disposizione di forze dell’ordine

È online da ieri mattina il bando per l’assegnazione degli alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici) che Comune di Milano e Aler Milano mettono a disposizione delle Forze dell’Ordine.

Complessivamente sono 107 le unità abitative oggetto dell’avviso pubblico.

Potranno farne richiesta gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco in servizio nel Comune di Milano.

Requisiti per la partecipazione

I requisiti necessari per partecipare sono definiti nel bando, disponibile al seguente link

https://servizi.comune.milano.it/en/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/bando-pubblico-per-lassegnazione-di-alloggi-sap-servizi-abitativi-pubblici-ex-erp-di-proprieta-del-comune-di-milano-e-di-aler-milano-riservati-agli-appartenenti-alla-polizia-di-stato-allarma-dei-carabinieri-alla-guardia-di-finanza-alla-polizia-penitenziar

Come presentare le domande

Le domande dovranno essere consegnate a mano o via posta raccomandata A/R agli uffici del Comune di Milano di piazzale Cimitero Monumentale 14 (Area assegnazione Alloggi ERP) o agli uffici di Aler Milano di viale Romagna, 26.

In alternativa, le richieste dovranno essere inviate via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bando.forzeordine@pec.aler.mi.it, secondo le modalità indicate dal bando.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 20 novembre 2024, ore 12.

