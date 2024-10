Premiate le Eccellenze dipendenti 2024.

Ieri 28 ottobre, in sala Giunta, il Sindaco Francesco Vassallo e il Segretario comunale Stefanea Laura Martina hanno consegnato gli attestati di eccellenza a 18 dipendenti comunali che si sono distinti nel corso del 2023 per il lavoro svolto nel Comune di Bollate.

Ecco il testo della motivazione scritta sull’attestato consegnato ai dipendenti.

“Complimenti vivissimi per il traguardo raggiunto e nostri più sinceri ringraziamenti per il contributo dato all’Ente. Auguri per un futuro sempre ricco di soddisfazioni. Con stima”

Dipendenti, ma soprattutto persone preparate e competenti che rappresentano lo specchio dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza di un’Amministrazione moderna ed efficiente.

“Questo riconoscimento dal forte valore simbolico – ha detto il Sindaco – non deve essere un punto d’arrivo ma uno stimolo a fare sempre meglio” Il Primo cittadino, inoltre, ha ringraziato tutti per l’impegno e la professionalità messa quotidianamente nel lavoro al servizio della Città di Bollate, auspicando la prosecuzione dell’impegno e dell’entusiasmo dimostrati finora.

Complimenti a tutti i premiati!

Ecco i nomi: Gianpaolo Barrichella (Urbanistica); Nicoletta Cerminara (Demografici) Grazia Chiara (Pubblica istruzione); Maria Pia Cisari (Demanio e Patrimonio); Sonia Francesca Forlani e Silvia Grasso (Risorse Umane); Paola Grignani (Gare); Enrico Mella (Tributi); Roberta Pagliarini (SUAP e Commercio); Fabio Panzeri (Ambiente); Gianmarco Pessina e Paolo Ravelli (Polizia locale); Carolina Pettinato e Claudio Antonio Russo (Transizione Digitale e Sistemi Informativi); Flavia Saggese (Stato civile); Donatella Tricoli (Cultura); Francesco Gennaio (Servizio Pianificazione del Territorio e SUE); Barbara Olivia Rinaldi (Entrate e Territorio). Due Menzioni speciali alle dirigenti Isidora Blumenthal (Area Affari Generali) e Laura Uslenghi (Area Finanze e Programmazione).

La motivazione:

“Per l’impegno profuso e la professionalità con cui ha svolto le proprie mansioni nel corso del 2023, contribuendo con serietà e dedizione al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente”

https://comune.bollate.mi.it

Articoli di Bollate su Dietro la Notizia