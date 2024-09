Venerdì 6 settembre, presso la Sala Laguna del Lido di Venezia, nell’ambito dell’81a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica e in occasione di “Branded Content – Brand come Autori”, lo spazio delle Giornate degli Autori dedicato ai branded content, QMI e Groenlandia presentano aroundtheblue.org, la piattaforma editoriale multimediale realizzata in occasione della produzione del docufilm sul viaggio intorno al mondo 2022-23 di Giovanni Soldini

Un “diario di bordo online” dove condividere il giro del mondo lungo oltre 44.000 miglia nelle principali aree marine del Pianeta realizzato dal navigatore, tra i pochissimi esseri umani che in un contesto di grande accelerazione dei cambiamenti climatici in soli 16 mesi ha visitato tutti questi posti, con l’obiettivo di testimoniare in prima persona lo stato di salute del mare e per lanciare l’allarme sugli effetti della crisi ambientale.

Una rotta scientifica e un’impresa ecologica prima che sportiva e nel corso della quale Soldini ha raccolto tante testimonianze dei maggiori esperti, scienziati e attivisti impegnati quotidianamente in questa fondamentale sfida globale. Questi contributi sono stati ora montati in versione cinematografica e, prima di essere pubblicati su aroundtheblue.org, saranno presentati in esclusiva durante l’evento del 6 settembre a Venezia

Branded Content – Brand come Autori” è la prima iniziativa all’interno di un Festival Cinematografico dedicata ai branded content, nata nel 2023 da un’idea di Giovanni Cova, Presidente di QMI, realtà unica nel panorama della comunicazione culturale per il suo DNA ibrido, casa di produzione cinematografica e agenzia di entertainment marketing, insieme a Giorgio Gosetti, direttore delle Giornate degli Autori

