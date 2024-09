Dopo il successo delle prime tre tappe, prosegue la 4ª edizione di Scorre – Il Festival

Il 20 e il 21 settembre il festival si terrà a MESOLA (Ferrara) e si concluderà il 21 e il 22 settembre a GORO (Ferrara).

Gli eventi in programma condividono l’obiettivo di promuovere l’aggregazione dei cittadini in un’atmosfera festosa intrisa di cultura e di sensibilizzare il pubblico su tematiche attuali, immergendosi nella bellezza dei paesaggi del fiume Po.

Il 20 settembre il presso la Sala del Castello di Mesola ci sarà l’inaugurazione di “A Po”, la mostro fotografica di Riccardo Varini.

Alle ore 21.00 la Sala degli Stemmi del Castello di Mesola ospiterà “Shooting Stars”, il concerto di musica dal vivo dell’Orchestra Toscanini Next arrangiato e diretto da Tiziano Popoli (ingresso gratuito con posti a sedere), mentre, dalle ore 23.00 si potrà assistere a “Stelle e destini: una notte tra scienza e misteri al castello”, una conversazione tra l’astrofisico Claudio Melioli, l’astrologo Giovanni Paolo Galeotti e Valentina Roma, gerente del castello, dove si parlerà di materia e credenze.

Il 21 settembre invece ci sarà, alle ore 6.45, il concerto all’alba con la musica di Carlo “Cialdo” Capelli al pianoforte (ingresso libero e gratuito). Al termine colazione offerta dal Comune di Mesola.

SCORRE – IL FESTIVAL si concluderà a Goro (Ferrara).

Il 21 settembre alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale “R. Ricci” (via C. Battisti, 72) si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “La Bala in Po, un rito che scompare”.

Infine, il 22 settembre, Piazza Bruno Bordoni ospiterà il concerto di benvenuto all’alba della pianista e compositrice Giuseppina Torre (inizio concerto ore 6.45).

Al termine colazione offerta dal Comune di Goro. Alle ore 9.30 al Porto di Goro ci sarà la possibilità di raggiungere in barca la Sacca di Goro e visitare il suo patrimonio ittico (iniziativa a pagamento e su prenotazione chiamando i numeri 3351720739 / 0533995030).

Dalle ore 13.00 chi lo desiderasse potrà conoscere e di degustare le specialità del Delta presso i ristoranti locali (prenotazione consigliata).

SCORRE – IL FESTIVAL nasce dalla volontà di valorizzare l’ingente patrimonio artistico, storico, architettonico, monumentale del territorio locale, modellato per millenni dalla potenza del fiume che attraversa la Pianura Padana, lasciando un’impronta indelebile sulla sua bellezza e sulla sua identità.

