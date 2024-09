Record storico di immatricolazioni all’Università di Pavia

L’anno accademico che sta per iniziare vede l’Università di Pavia già raggiungere, tra Lauree triennali e magistrali, un numero record di matricole quando le iscrizioni sono ancora aperte.

Con i suoi 5.857 neoiscritti al 20 settembre 2024, l’Ateneo ottiene un record storico assoluto, proseguendo un trend di crescita incrementando ulteriormente rispetto ai numeri (già da record) dell’anno passato in cui si era verificato il numero più alto di iscritti di tutta la storia dell’Università di Pavia.

I dati non sono ancora definiti, essendo le iscrizioni tuttora aperte, ma si tratta già di un incremento del 45% rispetto al 2020 e addirittura dell’88% rispetto al 2019, anno precedente allo scoppio della pandemia (3.115 iscritti). Nel dettaglio per l’anno accademico 2024/2025, a oggi, 4.451 sono gli iscritti alle Lauree Triennali e a ciclo unico e 1.406 gli iscritti alle Lauree Magistrali.

Queste cifre attestano non solo la continua e crescente attrattività dell’Ateneo pavese come storica università dalla consolidata reputazione didattica inserita nell’unica vera città campus italiana. È anche la dimostrazione, in un contesto demografico difficile, del successo di una proposta continuamente ridefinita e sempre al passo con i tempi.

Il Rettore Francesco Svelto dichiara: “In questi ultimi anni l’Università di Pavia ha rinnovato la propria offerta formativa per rispondere sempre meglio alle sfide della società contemporanea e alle nuove richieste del mercato del lavoro. Abbiamo istituito nuovi corsi di laurea, sia triennali che magistrali, e abbiamo rivisto i numeri programmati aumentando in modo significativo i posti disponibili. Questo, insieme ad una intensa azione di orientamento verso gli studenti delle superiori ed alla predisposizione di numerosi servizi di supporto, ha consentito un forte incremento di interesse nei giovani ed una continua crescita di immatricolazione. Forte, anche in termini comparativi, è poi la percentuale di studenti stranieri e quella delle studentesse nei corsi di laurea STEM.”

“Il trend positivo delle immatricolazioni – commenta Silvia Figini, Delegata del Rettore e Presidente del Centro di Orientamento – risponde a una offerta formativa innovativa, all’investimento costante nella progettazione di iniziative strategiche di orientamento con le scuole superiori a livello nazionale e allo studio di percorsi di formazione sempre più orientati a rispondere alle richieste del mondo del lavoro. Accanto alla crescita delle immatricolazioni, i laureati dell’Università di Pavia si collocano in posizione privilegiata rispetto agli indicatori di Almalaurea in termini di occupazione e retribuzione post-laurea. Certamente questo effetto positivo è frutto di un sempre più consolidato rapporto sinergico tra l’Università, i Collegi, i network con il mondo aziendale, le collaborazioni internazionali e le iniziative di sviluppo strategico realizzate in questi anni”.

