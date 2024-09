Parte il progetto “Tiriamoci fuori” a Novate e Bollate

A Novate e Bollate sono partiti i primi incontri con i docenti per programmare l’avvio del progetto “Tiriamoci fuori – emozioni, creatività, rispetto parole” pensato per sostenere bambini e ragazzi nel percorso di crescita, promuovendone il benessere, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano (FCNM).

Il progetto di ACLI Circolo di Novate Milanese, ACLI Circolo di Bollate, Associazione GENITORIeSCUOLA, Comitato Genitori Testori si rivolge ad alunni dei due istituti comprensivi di Novate per studenti dall’infanzia alle secondarie di primo grado e dell’ITCS di Bollate, per studenti di seconda e quinta secondaria di secondo grado.

Oltre ai fondi messi a disposizione da FCNM, sono stati ben 19 i cittadini che hanno donato 1.358 euro negli scorsi mesi per sostenere il progetto.

Un grande grazie va a tutte le persone che hanno creduto nella bontà di questa proposta, da parte di tutti gli organizzatori.

Dalle prossime settimane e per tutto l’anno scolastico questi fondi permetteranno al progetto di supportare bambini e ragazzi nei momenti critici del passaggio da un ordine di scuola ad un altro e per questo sono state pensate delle attività adatte alle varie fasce di età. Per 30 bambini delle scuole dell’infanzia sono previsti 4 incontri di Pet Therapy, 3 incontri di arteterapia per 16 bambini delle prime e 16 delle quinte della scuola primaria, 3 uscite in aree ambientali protette della nostra regione per fare attività di educazione ambientale per 20 ragazzi delle scuole secondarie inferiori e 20 delle scuole secondarie superiori, 8 incontri di sportello psico-educativo di gruppo per ragazzi di quinta superiore.

Gli aggiornamenti del progetto sono disponibili su: www.aclibollate.it/progetto-tiriamoci-fuori/.

