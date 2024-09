‘Ottobre missionario’ a Milano: iniziative Frati Cappuccini

Secondo la tradizione, ricorre anche quest’anno l’’Ottobre missionario’, celebrato in tutto il mondo con la preghiera e la proposta di gesti concreti di solidarietà. Secondo il tema scelto dal Papa, “Andate e invitate al banchetto tutti’, a Milano, il Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini dedica le offerte del mese a un progetto benefico rivolto ai bambini: la ristrutturazione e l’ampliamento di una scuola in Camerun, a Toket, in una delle parrocchie amministrate da confratelli.

Il villaggio si trova alla periferia della terza città più importante del Paese africano, Bafoussam. Come tutte le periferie, in Africa più che mai, anche questo territorio è caratterizzato da povertà e carenza di strutture.

L’edificio della scuola, in più, è stato in gran parte devastato durante la recente (e non del tutto sopita) guerra civile ed essendo inagibile la maggior parte degli spazi, attualmente può ospitare solo un’ottantina di bambini in 2 classi di scuola materna e 2 di elementari. I Frati vorrebbero sistemarlo perché possa accoglierne oltre 400, realizzando anche un secondo piano con 7 nuove aule e procurando gli arredi indispensabili, come i banchi e i tavoli per gli insegnanti. La stima dei costi complessivi è di 27.050 euro. Per tutto ottobre, il progetto ‘Scuola Toket’ verrà presentato nelle comunità e nelle chiese e parrocchie dove i Frati, durante le Sante Messe, potranno tenere interventi e organizzare banchetti informativi, con distribuzione di riso e zucca, marmellate, prodotte nei conventi, etc., raccogliendo offerte.

Alcuni appuntamenti:

Dal 19 al 27 ottobre, nella Chiesa di S.Maria degli Angeli e San Francesco, in piazzale Velasquez 1;

Domenica 20 ottobre, alla Chiesa del SS Crocefisso, adiacente il convento, in piazzale Cimitero Maggiore 5, e alla Chiesa del Sacro Cuore, in viale Piave 2;

Domenica 27 ottobre, alla parrocchia Certosa di Garegnano, in via Garegnano 28 – Garegnano (MI).

Il Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini – diretto da Fra Giovanni Cropelli, già missionario per tanti anni in Thailandia,- si occupa del sostegno alle missioni e coordina l’attività di animazione missionaria della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia in Costa D’Avorio, Camerun, Eritrea, Etiopia, Brasile, India, Thailandia ed Emirati Arabi.

Per le donazioni: Missioni estere Cappuccini onlus – Iban: IT IBAN: IT 41 Q 03069 09606 100000119289 oppure dal DONA ORA del sito internet www. missioni.org. Causale: Scuola Toket.

Per tenersi aggiornati: Missionari Cappuccini, p.le Cimitero Maggiore 5, tel.: 02 3088042. Sito internet: www.missioni.org.

