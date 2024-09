Il fenomeno emergente di New York, Mark Ambor ha da pochi giorni pubblicato il suo attesissimo album di debutto, “Rockwood“.

L’album contiene 12 tracce inedite, ognuna un viaggio musicale in cui Ambor riversa tutta la solarità della sua anima, nel panorama musicale contemporaneo.

Il progetto include la hit dal successo dirompente “Belong Together” che continua a spopolare in tutto il mondo dopo essere stata virale nelle classifiche streaming, airplay e TikTok.

Il brano ha totalizzato oltre 700 milioni di streams su tutte le piattaforme, certificazioni ORO e PLATINO e DOPPIO PLATINO in moltissimi Paesi; in Italia siamo a oltre 13 MIO streams ed è in procinto di ottenere la certificazione ORO Fimi/Gfk.

“Rockwood era la fuga perfetta per me e i miei amici quando eravamo piccoli. Un luogo dove il peso del mondo si scrollava di dosso per un momento. Se ho reso giustizia a questo album, sarà quella fuga per chiunque lo ascolti- Mark Ambor

Rockwood” è prodotto e scritto da Mark Ambor nella stessa casa d’infanzia in cui la sua carriera è decollata, a poca distanza dalla Rockwood State Forest, una lussureggiante tenuta immersa nella contea di Westchester.

L’annuncio del tour europeo 2025 è stato accolto da un’incredibile reazione da parte dei fan, con date sold out nel Regno Unito, Olanda, Spagna ed extra date aggiunte a Londra. Anche in Italia è prevista la sua prima tappa il 6 Maggio 2025 ai Magazzini Generali di Milano.

