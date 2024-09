Fujifilm Italia: weekend di cinema, fotografia e innovazione

San Felice sul Panaro si prepara ad accogliere il mondo del cinema e della fotografia con CineValley – Il Villaggio del Cinema, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2024. FUJIFILM Italia parteciperà all’evento con due giornate ricche di tecnologia e cultura, offrendo agli appassionati e ai professionisti l’opportunità di scoprire e sperimentare le ultime novità del settore.

Lo spazio aperto al pubblico

In collaborazione con Foto Dotti, FUJIFILM Italia allestirà il FUJIFILM Touch & Try Point, uno spazio aperto al pubblico il 5 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 e il 6 ottobre dalle 11:30 alle 18:00, dove sarà possibile testare le più recenti fotocamere delle serie X e gamma GFX, accompagnati da esperti che offriranno consigli su tecniche di scatto e sull’utilizzo dell’attrezzatura.

Fabio Lovino

Altro appuntamento Fujifilm da non perdere è il talk di Fabio Lovino, celebre fotografo ritrattista, dal titolo “Un viaggio nel sogno”, in cui saprà portare il pubblico dentro il mondo del cinema attraverso le sue immagini e i suoi racconti. Il talk si terrà domenica 6 ottobre dalle 10:00 alle 11:30, per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente al link: https://explore.fujifilm.it/eventi.

Durante l’incontro, Fabio Lovino condividerà aneddoti e riflessioni maturate nel corso della sua carriera, raccontando come il cinema sia stato per lui fonte di ispirazione e formazione. “Il cinema racconta la vita attraverso il sogno e la metafisica, trasformando la realtà immaginaria di un autore in una visione che parla direttamente agli occhi dello spettatore”, afferma Lovino.

Si celebra il cinema italiano

CineValley – Il Villaggio del Cinema è un evento che celebra il cinema italiano e quest’anno omaggerà Renato Pozzetto con la partecipazione straordinaria di Ornella Muti e Naike Rivelli. Sotto la direzione artistica di Roberto Gatti e la regia di Paolo Galassi, oltre 400 attori e figuranti animeranno San Felice sul Panaro, circondati dalle maestose scenografie di Roberto Gavioli, ispirate a sette grandi film.

Il terzo appuntamento

Il programma di Fujifilm Events prosegue con questo terzo appuntamento del 2024, confermando la volontà di FUJIFILM Italia di promuovere la cultura dell’immagine attraverso eventi itineranti in tutta Italia, che coinvolgono professionisti e appassionati in workshop, seminari e incontri dedicati alla fotografia. Grazie alla collaborazione con i migliori punti vendita cine-foto, Fujifilm continua a esplorare nuove tecnologie, alimentando la passione per il visual storytelling

