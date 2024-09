In occasione dei 40 anni della SEO – Squadra Emergenza Operativa, l’Assessore alla Protezione civile di Bollate Giovanni Ravelli partecipa a tutti i festeggiamenti e con l’occasione esprime la sua soddisfazione per la presenza di questa importante realtà nel territorio:

“La presenza della Protezione civile è una risorsa importante del nostro territorio – dice Ravelli. Tante persone che mettono volontariamente il loro tempo a disposizione della collettività, formandosi in continuazione e tenendosi informati. Persone sempre pronte e disponibili a intervenire in caso di necessità, a Bollate e non solo, sono un grande esempio per tutti noi che speriamo vivamente possa essere seguito da un numero crescente di cittadini e cittadine”.

“Anche nelle nostre scuole – prosegue l’Assessore – sarebbe opportuno implementare momenti formativi sia per gli alunni che per tutto il personale; e per i genitori che spesso non conoscono la possibilità di collaborare anche attivamente con i gruppi di Protezione civile locali”.

