La 109° tappa dell’8° Edizione dell’International Street Food 2024 – la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. Confartigianato Imprese (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) sarà a Roma per la prima volta in mezzo alla settimana, da martedì 10 a giovedì 12 settembre in Via dell’Accademia Peloritana – Area Mercato, (martedì ore 18- 24, mercoledì e giovedì ore 12-24).