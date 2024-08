“Voci” di Michela Murgia su RaiPlay Sound

Dal 10 agosto sarà disponibile “Voci di Michela Murgia”, il nuovo podcast original RaiPlay sound realizzato attraverso i materiali audio dall’Archivio Rai. Una straordinaria raccolta di interventi, racconti e interviste dedicata alla scrittrice scomparsa un anno fa. Selezione, editing e cura: Edoardo De Falchi.

Michela Murgia, infatti, ci ha lasciato il 10 agosto 2023, ma la sua voce è un lascito prezioso, che continua a risuonare. Nel corso della sua carriera di scrittrice e attivista è stata presente nei programmi Rai con numerosi interventi. Dalla pubblicazione del suo primo libro, Il mondo deve sapere, del 2006, la sua voce si è fatta discorso pubblico, utilizzando per farsi sentire ogni canale possibile, dal blog con cui tutto è iniziato, alla letteratura, ai social, alla radio e alla televisione. Per restituire una parte di questo impegno abbiamo raccolto e selezionato dagli archivi Rai molti dei suoi interventi, numerose interviste e persino racconti, proposti come letture ad alta voce. Tra questi segnaliamo Anna della pioggia, un lungo racconto letto dalla stessa Michela Murgia, trasmesso nel 2009 nella rubrica di “Fahrenheit”, Storyville (Radio3).

Ad arricchire il podcast una serie di racconti brevi, di carattere onirico, questa volta letti da attori e attrici, sono stati trasmessi nella rubrica notturna di “Battiti”, Il sogno di mezzanotte (Radio3). Va ricordata, inoltre, la sua rubrica di recensioni letterarie, condotta per due anni, all’interno del programma “Quante storie”, con Corrado Augias (celebre anche per l’imitazione fatta da Virginia Raffaele). “Chakra”, il programma interamente condotto da Michela Murgia, fu invece interrotto dopo sei puntate. Oltre alle numerose interviste, sono rilevanti anche altri interventi, come il monologo sulla paura, o la lettura e il commento del testo della giornalista cinese Xinran).

Nelle sue parole riascoltiamo il racconto della sua vita, la sardegna, l’infanzia difficile, le numerose esperienze lavorative, ma anche l’impegno di attivista con i suoi temi principali, a favore dei diritti, di critica sociale, politica e di genere.

