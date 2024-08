Gli appuntamenti settimanali allo Spirit de Milan

Gli appuntamenti da oggi martedì 27 agosto, all’1 settembre allo SPIRIT DE MILAN.

L’ultima settimana di agosto allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), conferma che anche per la bella stagione il locale meneghino dal gusto vintage rimane l’oasi di freschezza e divertimento in cui si può riscoprire il fascino di Milano e della “milanesità”, un luogo dove ogni nota racconta storie di tempi passati in un’estate che non smette mai di sorprendere.

Questi gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 27 AGOSTO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret ma in versione estiva. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

Alle 21.30 – IRISH MUSIC NIGHT con Quintet F.B.A: serata di musica e danze irlandesi con uno dei gruppi di musica popolare britannica e folk europea tra i più longevi in Italia. I loro concerti conducono gli spettatori in una suggestiva dimensione tra il mondo antico e quello moderno.

Lezione primi passi danze irlandesi alle 20.30.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 30 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con la musica anni 70-80-90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 31 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con JUMPING JIVE: band con un repertorio che è l’espressione più autentica della swing era degli anni ‘30 e ‘40, l’alto grado di improvvisazione, ritmo ed andamento sincopato sono l’espressione di balli quali Lindy Hop, Balboa, Shag sino al più frenetico Boogie Woogie.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND with PAOLO TOMELLERI.

Ingresso gratuito.

Alle 22.00 – concerto di DARIO NAPOLI TRIO: influenze contemporanee ed elementi di stili musicali come bebop, funk e jazz moderno convergono insieme nella musica del trio: il risultato è un suono imprevedibile ed esuberante, che ruba da varie epoche musicali e che conduce l’ascoltatore attraverso una ricca e vibrante esperienza sonora, senza mai abbandonare del tutto l’impronta gitana di Django.

Ingresso gratuito.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

