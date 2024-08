Festival Sudamericana, la dodicesima edizione

Il progetto artistico nato sul filo ispiratore della cultura del tango nell’Agosto del 2013 a San Ginesio (MC), nel corso degli anni ha saputo guardare avanti e migliorarsi sempre di più fino a diventare esclusivamente on line – social e prendere la via della ricerca dei tanti e più interessanti artisti latini – sudamericani e non solo appartenenti all’universo culturale della poesia, della letteratura, della musica, della danza, del teatro e dell’arte.