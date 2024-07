Università di Foggia: quattro nuovi corsi di orientamento

L’Università di Foggia è lieta di annunciare l’avvio di quattro nuovi corsi nel percorso di orientamento formativo per le competenze trasversali e per le soft skills. I corsi, che partiranno a settembre, sono alla loro prima edizione e sono a cura della Area ORIENTAMENTO e PLACEMENT dell’Università di Foggia.

I temi dei corsi sono i seguenti:

Parità, inclusione e management: questo corso mira a preparare gli studenti universitari a comprendere, apprezzare e promuovere la parità, l’inclusione e la diversità nei contesti organizzativi e sociali. Gli studenti acquisiranno conoscenze, competenze e capacità necessarie per diventare agenti di cambiamento positivo, sviluppando una sensibilità e un approccio inclusivo fondamentali nel mondo moderno. Imprenditorialità e soft skills: un percorso pensato per affrontare le sfide imprenditoriali e sviluppare competenze trasversali fondamentali per il successo sia nel contesto aziendale che nella vita professionale. Gli studenti impareranno a navigare le complessità del mondo del lavoro moderno, dotandosi di strumenti essenziali per l’innovazione e la leadership. Network digitali: questo corso fornisce agli studenti una base solida di conoscenze e competenze nel campo dei network digitali. Gli studenti saranno in grado di comprendere, utilizzare e gestire reti digitali di base e affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla privacy nell’era digitale, preparandosi così a diventare professionisti competenti nel mondo tecnologico contemporaneo. Self empowerment e autodeterminazione: un percorso dedicato alla crescita personale e professionale, dove gli studenti impareranno a riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità. Questo corso è progettato per incentivare l’autodeterminazione e il self empowerment, elementi chiave per raggiungere obiettivi ambiziosi e costruire una carriera soddisfacente.

Il commento

“La nostra Università è profondamente impegnata a fornire un’educazione di qualità che non solo prepara gli studenti a essere protagonisti del cambiamento nella società, ma anche a diventare leader innovativi e consapevoli“, ha dichiarato la prof.ssa Giusi Antonia Toto, Delegata del Rettore all’Orientamento e formazione insegnanti. “L’introduzione di questi nuovi corsi rappresenta un passo cruciale in questa direzione, offrendo agli studenti non solo le competenze tecniche e professionali necessarie per affrontare con successo le sfide del futuro, ma anche una formazione etica e umanistica che li rende cittadini responsabili e attenti alle dinamiche globali. Con questi programmi, intendiamo stimolare il pensiero critico, la creatività e la capacità di risolvere problemi complessi, preparandoli ad avere un impatto positivo e sostenibile nel mondo del lavoro e nella società“.

Anche il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di lanciare questi nuovi corsi che riflettono il nostro impegno costante per l’innovazione didattica e l’orientamento degli studenti. La formazione trasversale è essenziale per creare professionisti completi e consapevoli delle dinamiche attuali, capaci di apportare un contributo significativo alla società“.

Il prof. Giorgio Mori, delegato al Placement e alla Didattica, ha aggiunto: “Grazie alla professionalità dei maggiori esperti nel settore, questi corsi rispondono alla crescente domanda di competenze pratiche e trasversali nel mercato del lavoro. Offriamo agli studenti l’opportunità di sviluppare abilità che sono sempre più richieste dai datori di lavoro, migliorando così la loro occupabilità e preparandoli a percorsi professionali di successo“

I corsi

Tenuti da docenti e ricercatori esperti nei diversi settori disciplinari, sono aperti a tutti gli studenti dell’Università di Foggia e rappresentano un’opportunità unica per arricchire il proprio percorso formativo con competenze altamente richieste nel mercato del lavoro odierno.

Ulteriori informazioni

