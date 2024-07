Un nuovo Inizio per Novate: Alleanza Verdi Sinistra e rete civica novatese pronti a fare la differenza

«Le elezioni comunali novatesi hanno visto la prevalenza della

coalizione di destra-centro, che guiderà la nostra città per i prossimi cinque anni e a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro. Tuttavia, l’Alleanza Verdi Sinistra e Rete Civica Novatese celebrano un risultato significativo: 884 voti alle elezioni europee (8,75%) e 536 alle comunali, corrispondenti al 5,25%.

Questo successo ci permette di eleggere un nostro consigliere comunale tra le fila della minoranza in consiglio, un risultato che il nostro gruppo accoglie con positività. Interpretiamo questo traguardo come un incoraggiamento a continuare a essere presenti e attivi sul territorio novatese.

La nostra presenza non si limiterà al consiglio comunale, dove ci impegneremo in un’opposizione di merito, non pregiudiziale ma ferma e trasparente. È essenziale, ora più che mai, tornare a fare politica dal basso, considerando che la vera preoccupazione non è tanto la vittoria della destra, quanto quella dell’astensionismo e della disillusione.

Il disinteresse per la politica non impedisce alla politica di influenzare la vita delle persone e le proposte politiche non sono tutte uguali. Per questo, promuoveremo a Novate i temi che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale: gestione della transizione ecologica, giustizia sociale, lavoro dignitoso, difesa dei diritti fondamentali, e diplomazia come unica via per la pace.

Siamo un gruppo nuovo, ma siamo convinti che molte cittadine e cittadini riconosceranno l’importanza dei nostri contenuti e vorranno ascoltarci, dialogare con noi e contribuire alla crescita di questo nuovo soggetto politico della sinistra novatese. Guardiamo a un futuro in cui la cultura politica non sia dominata dalla destra e dal culto della personalità, ma dalle buone idee, dal dialogo costruttivo e da una corretta informazione.

Siamo aperti al confronto con tutte le realtà sociali novatesi e con le aggregazioni politiche

democratiche e progressiste, con le quali speriamo di condividere iniziative e battaglie comuni. Lavoreremo per essere un punto di riferimento e di aggregazione per chi si avvicina all’impegno politico e sociale, in particolare per le nuove generazioni novatesi. Abbiamo scelto di dare un segnale politico anche attraverso la nomina del nostro rappresentante in consiglio comunale: Giacomo Colombo. Figura molto apprezzata e attiva nella sinistra novatese e nella società civile, Giacomo saprà svolgere il suo ruolo con competenza, proponendo politiche efficaci e collaborando con le altre liste di opposizione. Giacomo non sarà solo; sarà supportato da tutte e tutti noi, affiancato da esperti in ogni commissione consiliare. Insieme, lavoreremo per realizzare il cambiamento che i cittadini di Novate ci hanno chiesto.

Non è stata una scelta fatta con leggerezza. Diamo molta importanza al voto di preferenza e ne abbiamo massimo rispetto. Ma in questo momento ci sembra importante dare spazio e fiducia a colui a che a nostro parere meglio rappresenta lo spirito innovativo e di prospettiva futura della nostra proposta politica.

Ringraziamo Gian Paolo Ricci, Ornella Frangipane e Arianna Ricci, coloro che precedevano Giacomo nelle preferenze ottenute, per aver accettato e anzi promosso questa scelta, che è stata condivisa da tutto il gruppo. Tutti e tre continueranno a lavorare per la lista mettendo a disposizione le loro competenze. Auspichiamo che le elettrici e gli elettori condividano questa decisione e che supporteranno AVS e Rete Civica Novatese anche in futuro.

Buon lavoro a tutti! »

Alleanza Verdi Sinistra e Rete Civica Novatese