“Nelle commissioni Industria, Agricoltura e Commercio difenderò gli interessi della Lombardia da estremismo green”

Tovaglieri: commissioni Industria, Agricoltura e Commercio

“Oggi si sono insediate le nuove commissioni del Parlamento europeo e sono fiera di poter continuare a rappresentare a Bruxelles le eccellenze della Lombardia in settori chiave come l’industria, l’export e l’agricoltura. Continuerò infatti le mie battaglie contro l’estremismo ambientalista della nuova maggioranza sia nella commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE), dove sono stata riconfermata membro titolare dopo i risultati ottenuti contro la direttiva Case Green, sia nelle commissioni per il commercio internazionale (INTA) e per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI).

Come nella scorsa legislatura, continuerò a presidiare gli interessi del territorio lombardo, battendomi a difesa del nostro tessuto produttivo, per una transizione giusta, che sia sostenibile anche per le imprese, per i lavoratori e per le famiglie. Tra i primi obiettivi c’è la revisione della direttiva Casa Green nel 2028 e la modifica del regolamento sullo stop ai motori diesel e benzina nel 2026. Sarò inoltre a fianco degli agricoltori per tutelare le nostre produzioni da direttive che, in nome dell’ideologia green, penalizzano la qualità del Made in Italy e minacciano il lavoro di chi custodisce e valorizza la nostra terra”.

Così comunica l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), membro delle commissioni ITRE, INTA E AGRI del Parlamento europeo.