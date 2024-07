Duetti e gruppi: così potremmo brevemente riassumere la Top 3 della settimana 28 di Airplay radiofonico.

Per la prima volta al numero 1 della classifica EarOne Airplay, Tananai ed Annalisa con “Storie Brevi”, secondo gradino del podio per “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia che perdono una posizione, mentre entrano al terzo posto i Coldplay con “feelslikeimfallinginlove”, il brano che anticipa l’uscita del nuovo album “Moon Music”; da ben 6 settimane non era presente alcun artista internazionale sul podio. La band di Chris Martin si esibirà in Italia il 12, 13, 15 e 16 luglio presso lo stadio Olimpico di Roma che accoglierà circa 300.000 persone accorse da tutta Italia (e non solo) per vedere la band britannica dal vivo.

Nella top 10 EarOne Airplay sono presenti anche i The Kolors con “Karma”, Ghali con “Paprika” e Mahmood con “RA TA TA”.

Le più alte nuove entrate della settimana sono gli Imagine Dragons con “Nice to meet you”, Camila Cabello ft. Drake con “HOT UPTOWN”, e “Latitante” di Ditonellapiaga. Segnaliamo tra gli Highest Climbers, Taylor Swift con “I Can Do It With A Broken Heart”, portando avanti il filone Country che aveva visto protagonista Beyoncè nelle scorse settimane.

EarOne AirPlay Indipendenti

La classifica EarOne Airplay indipendenti vede ancorati in prima posizione da 12 settimane i Negramaro con “Luna Piena”, mantiene la seconda posizione Ultimo con “Altrove”, e conquista per la prima volta il terzo posto “Bar Song (Tipsy)” di Shaboozey, un brano pop con forti richiami alla musica folk tra violini e cori.

Classifiche di Genere e Speciali

Rimane in prima posizione nella classifica EarOne Airplay Dance l’artista Sophie and The Giants con “Shut Up And Dance”, ed è invariato anche il primo posto della EarOne Airplay Latin guidata da “Si Antes Te Hubiera Conocido” della cantautrice colombiana Karol G.

La EarOne Airplay Urban vede Eminem in prima posizione da 4 settimane consecutive (come canterebbe lui, guess who’s back) con “Houdini”, mentre al comando della classifica EarOne Airplay Rock arriva Lenny Kravitz con “Paralyzed”, in aumento di due posizioni.

Tananai ed Annalisa ottengono anche il primo posto nella classifica Airplay Italiani ed in quella Airplay TV con “Storie Brevi”, che sembra affermarsi come uno dei featuring più amati in questa estate 2024.

Tutte le classifiche sono disponibili su EarOne.