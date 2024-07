Ogni anno, ormai, lo slogan allo Spirit de Milan è sempre quello: ad agosto è aperto per ferie!

Il locale meneghino dal gusto vintage rimane anche in questo caldo mese l’oasi di freschezza e divertimento in cui si può riscoprire il fascino di Milano e della “milanesità”, un luogo dove ogni nota racconta storie di tempi passati in un’estate che non smette mai di sorprendere.

Questi i prossimi appuntamenti fino al 18 agosto:

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret ma in versione estiva. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Alle 21.30 – CRISTAL con TANGO SPLEEN Orquesta: un appuntamento imperdibile e tutto da ballare!

La selezione musicale è di MAX STASI Dj.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TEKA P: gruppo che nel loro spettacolo alterna canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

VENERDÌ 2 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set anni 70/80/90 con Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 3 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con SWING FACES feat. PAOLO TOMELLERI: una formazione tutta milanese capeggiata dal trombettista Giancarlo Mariani, per questa occasione insieme al leggendario clarinettista e saxofonista milanese Paolo Tomelleri.

A seguire Swing Dj Set con Fabio Rutigliano.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 4 AGOSTO

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND with PAOLO TOMELLERI.

Alle 22.00 – concerto di TRIO BRAZUKA: interpretano con grandi vitalità e gioia canzoni d’autore e altri brani dei compositori brasiliani e africani. Nel loro stile troviamo il samba, samba jazz, samba rock , bossa nova, samba reggae, afroblues e afrojazz.

LUNEDÌ 5 AGOSTO LO SPIRIT DE MILAN RIMANE CHIUSO.

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: torna il cabaret ma in versione estiva. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Alle 18.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con DRAM: nel repertorio del trio brani originali piuttosto diversi tra loro, accomunati da una ritmica trascinante e da testi mai banali, conditi con l’ironia tipica del dialetto milanese.

VENERDÌ 9 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 10 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MR ANDREW & THE GOOD GUYS: gruppo che negli anni si è avvalso della collaborazione di grandissimi strumentisti del genere partecipando a diversi festival ed eventi nazionali ed internazionali e che propone un repertorio di classici della tradizione jazzistica americana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’30-‘40.

A seguire Swing Dj set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 11 AGOSTO

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con TINO CAPPELLETTI & KAPPELMAN JOY BAND: dopo aver militato per circa 20 anni nella Treves Blues Band e per altri 15 anni con la Baker Street Band – prima come bassista poi come chitarrista – Tino Cappelletti nel 2011 crea la sua Kappelman Joy Band con la quale incide il suo primo lavoro da solista. Vanta diverse collaborazioni con grandi del blues americani ed ha partecipato ai più prestigiosi festival blues italiani ed europei.

LUNEDÌ 12, MARTEDÌ 13, MERCOLEDÌ 14 E GIOVEDÌ 15 AGOSTO LO SPIRIT DE MILAN RIMANE CHIUSO .

VENERDÌ 16 AGOSTO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con FUNKY TOWN: una serata all’insegna della musica di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars e tanti altri, con un sound avvolgente in cui si fondono la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk.

A seguire Dj Set anni 70-80-90 con Andrea Amici.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 17 AGOSTO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con GARLAJAZZ QUARTET feat. PAOLO TOMELLERI: protagonista della serata il contrabbassista Luca Garlaschelli, per una nottata d’eccezione in veste di bandleader.

A seguire Dj Set Swing con Shorty Joe.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 18 AGOSTO

Alle 18.00 – apertura porte.

Alle 18.30 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT JAZZ BAND.

Alle 22.00 – concerto di ANITA CAMARELLA e DAVIDE FACCHINI: spettacolo musicale dedicato a melodie e testi indimenticabili, un originale affresco di storia italiana, accompagnato da classici dello swing americano.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia