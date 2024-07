Domani al 36° FESTIVAL di VILLA ARCONATI: Jack Savoretti

E’ uscito il 17 maggio “Miss Italia”, ottavo album di Jack Savoretti, in cui canta per la prima volta nella nostra lingua, e la data di Villa Arconati sarà l’occasione per presentarlo al pubblico italiano, oltre che per suonare i brani migliori dei suoi precedenti sette album (in inglese).

Dopo “Come posso raccontare”, il nuovo singolo è “Ultime parole” e ad accompagnare Savoretti in questo viaggio una delle voci che ha segnato una generazione: la cantautrice e attrice australiana Natalie Imbruglia. Ma la Imbruglia non è l’unica ospite di “Miss Italia” e tra le 13 tracce che compongono il disco troviamo anche Carla Morrison.

Delilah Montagu, Miles Kane, Svegliaginevra e Zucchero in “Senza una donna (Without A Woman)”, la bonus track del disco che ha visto Savoretti raccogliere l’eredità di Paul Young in uno dei brani più iconici della musica italiana.

Jack Savoretti

Una voce ruvida, appassionata e struggente, ammalia e rapisce incarnando alla perfezione la fisionomia del giovane cantautore. Nato a Londra il 10 ottobre 1983 da padre italiano e madre tedesco-polacca, trascorre la sua infanzia in Inghilterra per poi trasferirsi adolescente in Svizzera dove frequenta un liceo americano.

Culturalmente eclettico e influenzato dalla musica cantautorale americana, inglese e italiana, inizia ancora giovanissimo a scrivere poesie. Sarà la madre, una ex modella che frequentava nei suoi anni giovanili Jimi Hendrix e i Rolling Stones, a suggerirgli di prendere in mano una chitarra e di trasferire in musica le sue parole. Il risultato è un insieme di melodie semplici e incisive dominate dal suono della chitarra acustica e da una rara attenzione ai testi che lo porta ad essere spesso paragonato ai grandi cantautori della tradizione anglosassone.

Oltre un milione di copie vendute, 2 album arrivati al primo posto della classifica UK, un lungo elenco di collaborazioni che vanno dal pilastro del cantautorato americano Bob Dylan alla diva australiana del pop Kylie Minogue passando per Nile Rogers, James Blunt, Shania Twain ma anche Ex Otago e Elisa, oltre 10 anni di carriera, pagine di canzoni e poesie scritte in oltre 20 anni di ricerca espressiva, una vita da viaggiatore alla ricerca della sua anima artistica divisa tra l’Inghilterra (dove è nato e tutt’ora vive), l’Italia (da cui prende il cognome e una forte passione per la poesia e il romanticismo), la Svizzera (dove ha studiato) e il mondo intero, attraverso cui ha viaggiato negli anni per riuscire a trovare il suo suono, il suo modo di esprimere se stesso.

