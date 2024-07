Il 25 luglio a Milano nel quartiere di Crescenzago verrà inaugurato Camp Turroni, il progetto pilota del nuovo programma “Quartieri verdi e fiorenti per comunità resilienti” (Quartieri Resilienti), un’iniziativa realizzata da C40 Cities (una rete globale di quasi 100 sindaci delle principali città del mondo uniti nell’affrontare la crisi climatica) e dalla Direzione di Progetto Resilienza Urbana del Comune di Milano con il sostegno di Fondazione Z-Zurich e Urban Partners. Quartieri Resilienti intende esplorare le esigenze di comunità vulnerabili ai rischi climatici e progettare e attuare interventi spaziali e sociali che ne migliorino il benessere.

Il progetto pilota Camp Turroni, in via Costantino Bresciani Turroni nel quartiere di Crescenzago, permetterà di trasformare il cortile dell’Istituto comprensivo G.B. Perasso e l’area pedonale circostante in un palcoscenico della resilienza ai cambiamenti climatici.

Associazione T12 Lab, palazzi.club e ciaomare, Urban Tale / Associazione Atelier Spazio XPO, Project for People, Cooperativa Sociale B-CAM sono i partner di progetto sul territorio che realizzeranno la prima fase di attività previste.

Camp Turroni verrà inaugurato il 25 luglio con l’apertura del cortile della scuola ai cittadini e l’installazione di arredi mobili ombreggianti. Il programma prevede una serie di laboratori ed eventi che coinvolgeranno la comunità del quartiere e gli studenti dell’IC Perasso. La prima fase si concluderà il 29 settembre, durante la Milano Green Week, con una grande festa di quartiere che includerà la realizzazione di un murales a tema green e l’installazione di arredi urbani nella zona pedonale, a cura del programma Piazze Aperte.

Le criticità rilevate in questa precisa area cittadina riguardano principalmente la forte esposizione solare che caratterizza la via e la mancanza di attrezzature che rendano maggiormente vivibile la via dagli abitanti del quartiere e dagli studenti e dai fruitori dell’Istituto Scolastico adiacente.

Camp Turroni mira a testare soluzioni efficaci e a breve termine per migliorare la resilienza al calore e la qualità della vita, concentrandosi su progetti di quartiere incentrati sulle persone e integrando i principi della “città a 15 minuti” con un approccio olistico di rigenerazione e di trasformazione degli spazi pubblici. L’obiettivo principale del progetto pilota è testare soluzioni tattiche per poi estenderle alle iniziative complementari del Comune di Milano, in particolare il Piano Aria e Clima.

Le soluzioni proposte a Camp Turroni prevedono:

● soluzioni fisiche: strutture ombreggianti mobili e arredi per esterni

soluzioni Istituto G.B. Perasso e attività che prevedono l’utilizzo di acqua

● soluzioni naturali: l’offerta di accesso a spazi verdi non accessibili al pubblico, nella fattispecie il cortile dell’Istituto G.B. Perasso e attività che prevedono l’utilizzo di acqua

● soluzioni sociali: eventi e laboratori che favoriscono connessioni tra le comunità e le sensibilizzano al rischio calore

● soluzioni per operazioni future: il progetto pilota Camp Turroni funge anche da piattaforma per la co-progettazione di future politiche e interventi territoriali nella comunità. I risultati del progetto includeranno infatti un feedback sull’efficacia delle soluzioni testate e un catalogo di possibili interventi futuri.

