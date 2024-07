Alfonsina Strada e tanti amici del ciclismo femminile

Un incontro e uno spettacolo teatrale sabato 20 luglio dalle ore 21

Organizzato da Anteas – Trasporto Amico, insieme a Zonta Club Alessandria, con il patrocinio di AcdB Museo, in collaborazione con Città di Alessandria, Cisl e Fnp Cisl. La serata è nell’ambito della rassegna “Parole e musica in cortile” nel cortile della Cisl (via Pontida 33, Alessandria).

Alfonsina e le altre, 100 anni di sfide, vittorie, record ed emancipazione: il ciclismo femminile è uno degli sport del momento (Bellezza!). I giornalisti Mimma Caligaris, Claudio Gregori e Luciana Rota con il direttore del Museo AcdB Roberto Livraghi, in un incontro che pedala nella nuova scia dello sport femminile, fra passato e futuro lanciano la volata ad uno spettacolo teatrale che ricorda Alfonsina Strada ciclista iconica del movimento femminile. In collegamento telefonico anche un intervento della bi-campionessa olimpica della pista Antonella Bellutti.

Il Giro Donne, l’omaggio a Coppi, il trionfo di Elisa Longo Borghini e la fatica di conquistare spazio sono alcuni dei temi portanti di un ciclismo che appassiona sempre di più. Un’arte anche da interpretare in comunicazione e a teatro. Mimma Caligaris, gionalista, vicepresidente vicaria Ussi porterà la testimonianza di una professione, il giornalismo, che è sempre più attenta al linguaggio, alla parità di genere ancora lontana ma forse un po’ più vicina nello sport.

“Eppure pedalare è uno sport per tutte e tutti, contro gli stereotipi. Cima Coppi e Cima Strada sono esempi da seguire” dice la giornalista Caligaris.

Claudio Gregori, giornalista e scrittore, narratore di campioni e campionesse arricchirà l’incontro con aneddoti olimpici e medaglie da conquistare. La doppietta di Bellutti e Pezzo ai Giochi olimpici, le ambizioni parigine del movimento ciclistico italiano e un po’ di storia sociale delle donne in bicicletta saranno pane per le parole di Luciana Rota e di Roberto Livraghi, storico, scrittore, che riapre il libro sulle pagine dedicate alle ‘Borsaline’, quando la bicicletta era simbolo di conquiste e libertà.

Un antipasto di parole sul ciclismo al femminile prima di assaporare al meglio uno spettacolo teatrale che va in scena alle 22. Si intitola ‘Alfonsina Corridora’, ed è dedicato ad Alfonsina Strada che stabilì il record dell’ora, fu premiata dallo zar, ‘salvò’ un Giro d’Italia e dimostrò che non ci sono traguardi impossibili per le donne che pedalano. Lo spettacolo è una proposta del Teatro al Quadrato e i Tupamaros, con Maria Giulia Campioli, Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti. E con … Alfonsina Strada! Ingresso 10 euro.

