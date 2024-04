Gli Istituti Alberghieri scaldano i forni per il Campionato Nazionale di Pasticceria

Da martedì 9 a giovedì 11 aprile, la pittoresca città di Vittorio Veneto, Treviso, sarà per tre giorni il palcoscenico del Campionato Nazionale di Pasticceria Istituti Alberghieri.

Ideato e organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) e l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Beltrame” e promosso dal Ministero dell’Istruzione e del merito, il Campionato è arrivato quest’anno alla sua sesta edizione e radunerà ben 60 giovani talenti provenienti da 30 scuole di tutto il Paese, offrendo loro l’opportunità di dimostrare le proprie abilità nell’arte dolciaria.

Le sfide

Gli studenti, organizzati in team da due, dovranno affrontare, in tre ore a disposizione, serrate prove tra forni e fornelli, realizzando monoporzioni che abbiano come base il pregiato Miele delle Dolomiti DOP, ingrediente di vanto della terra ospitante, e presentare il dolce in un packaging studiato e realizzato appositamente per l’occasione che metta in evidenza la sostenibilità e il futuro commerciale.

La Giuria e i criteri di valutazione

A valutare la preparazione una giuria composta da Maestri Pasticcieri FIPGC: Fabio Orlando (Presidente di Giuria), coadiuvato da Cesare Sciambarruto, Ruggiero Carli, Mario Di Francesca, la rappresentante del Ministero della Pubblica Amministrazione Dott.sa Carla Galdino.Ci saranno inoltre i giudici di laboratorio Manolo Albano e Silvano Baldi

I premi

L’Istituto vincitore si aggiudicherà il Trofeo Campionato Nazionale Studenti e l’onore di organizzare e gestire il Campionato Nazionale degli Istituti Alberghieri del 2025.

Per i primi tre classificati è prevista l’assegnazione rispettivamente della medaglia d’oro, d’argento e di bronzo e il titolo di Migliore Pasticciere Juniores.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria:

www.facebook.com/fipfederazionepasticceria/

www.federazionepasticceri.it

