Sky sport pallanuoto – Len Champions league maschile

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile, con i match della LEN Champions League 2023/2024. Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane in corsa nella più importante competizione maschile per club a livello europeo, la Pro Recco, detentrice del trofeo, e l’AN Brescia.

Tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile si giocano le partite della terza giornata dei quarti di finale che, come per la Regular Season, è una fase divisa in due gironi. Quattro le squadre inserite in ognuno dei due gruppi, con 6 incontri in tutto da disputare, tre validi per l’andata e altrettanti per il ritorno.

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, che mercoledì, per il Gruppo A, sarà ospite dei serbi del Novi Beograd, con i quali condivide la testa del girone con 6 punti. Diretta alle ore 19.45 su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento da Leonardo Binchi.

Mercoledì, sfida casalinga per l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B, che se la vedrà con i greci dell’Olympiacos Pireo. Anche in questo caso, match live su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 20, sempre con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Leonardo Binchi. In classifica, comandata dagli ungheresi del Ferencvaros con 6 punti, greci secondi con 3, bresciani in coda, ancora a quota zero.

Pallanuoto: LEN CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE 2023/2024 su Sky e in streaming su NOW

Quarti di finale – terza giornata d’andata

Martedì 2 aprile ore 19.45 Novi Beograd-Pro Recco Sky Sport Arena e Now diretta

Mercoledì 3 aprile ore 20 AN Brescia-Olympiacos Pireo Sky Sport Arena e Now diretta

