Saverio Raimondo live a Lecce, Mesagne, Gallipoli e Andria

Saverio Raimondo torna in Puglia per quattro serate da non perdere: da martedì 9 a venerdì 12 aprile lo stand-up comedian più politicamente scorretto d’Italia sarà a Lecce, Mesagne, Gallipoli e Andria con il suo irresistibile Live. Martedì 9 aprile il minitour pugliese – promosso da Conversazioni sul futuro, Diffondiamo idee di valore e Coolclub – partirà da Lecce con un doppio appuntamento. Alle 18:30 la Libreria Liberrima (ingresso libero) ospiterà un “Breve corso di lettura veloce” con le “versioni ridotte dei classici per fare bella figura” scritte dal comico romano per Robinson – La Repubblica.

Alle 21:00 (ingresso 10 euro – prevendite su Dice.fm) alle Officine Cantelmo, Saverio Raimondo presenterà materiale inedito e nuove battute. Lo spettacolo (riservato a un pubblico adulto e consenziente dotato di senso dell’umorismo) sarà riproposto (sempre con nuove sorprese) al Salento Fun Park di Mesagne (mercoledì 10 aprile alle 21:30 – ingresso 10 euro con tessera Arci), al Parco Gondar di Gallipoli per Babele Off, rassegna artistica a cura di ZeroMeccanico Teatro (giovedì 11 aprile alle 21:00 – ingresso 8 euro + dp – prevendite su oooh.events) e all’Auditorim Monsignor Giuseppe Di Donna di Andria in collaborazione con il Circolo dei lettori, la Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino e il Festival della Disperazione

