A un anno di distanza dal terzo e storico scudetto, dal 4 maggio arriva nelle sale italiane “Sarò con te”.

Il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi.

Da mercoledì 10 aprile, in una data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona, i biglietti sono disponibili in prevendita e l’elenco delle sale, sempre in aggiornamento, è disponibile su www.saroconteilfilm.it.

Online il nuovo trailer del film:

Geolier, oltre a essere tra i protagonisti del film, ha voluto celebrare e condividere la vittoria con tutti i tifosi con una nuova canzone scritta appositamente per il documentario e naturalmente intitolata “Sarò con te” (autori: Emanuele Palumbo, Antonio Lago, Marcello Valerio, Alessandro Arena e Valerio Apice – compositore: Antonio Lago).

“Sarò con te” è una reunion per tutti i tifosi per celebrare, ancora una volta, una vittoria e una città in festa rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole dei giocatori e del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il film riporta il pubblico alla stagione calcistica 2022/2023, iniziata con la diffidenza e il malumore dei tifosi rapidamente trasformata in entusiasmo per una squadra costruita magistralmente e allenata con grande autorevolezza da Luciano Spalletti.

Sarò con te” è prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è distribuito al cinema da Nexo Digital con Radio Italia come Radio Ufficiale.

