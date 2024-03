Tour guidato a Solaro con i ragazzi con disabilità. Sold out

Grande successo per la visita guidata del Polo di Comunità ex Regina Elena di Solaro, realizzata e condotta da una squadra mista a persone con disabilità. Tutto esaurito per i tre orari, turni di visite. Grande successo del progetto.

Il progetto

Si intitola “Tessiamo reti e generiamo valore“, memoria e incontro verso l’inclusione ed ha avuto come obiettivo quello di formare un gruppo di lavoro integrato tra cittadini solaresi e giovani con disabilità che in co-progettazione ha costruito un percorso di visite guidate intorno al polo di comunità ex Regina Elena, creando un modello che potrà essere replicato per raccontare altri luoghi a servizio del territorio. Dopo mesi di lavoro e confronto il gruppo integrato è pronto per presentare Regina Elena alla cittadinanza il 23 marzo, dalle ore 15.

L’idea

E’ nata in Terzo tempo, il percorso di formazione e ricerca attivo nell’ambito territoriale di Garbagnate Milanese che, con la governance dell’azienda speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, promuove l’inclusione sociale delle persone con disabilità. «Tessiamo reti rappresenta la valorizzazione dei contenuti emersi nella prima edizione incentrati sull’importanza dei luoghi di incontro e sul valore storico ed umano della scuola elementare che ha rappresentato Regina Elena», spiegano gli organizzatori. Il percorso laboratoriale è frutto della collaborazione tra la società cooperativa sociale “Larcobaleno” onlus la capofila, Duepuntiacapo cooperativa sociale onlus, Csdac Sviluppo Cognitivo, impresa sociale Arca di Noè, con l’appoggio del Comune di Solaro.

L’organizzazione

Contemporaneamente un gruppo di minori con disabilità e non ha curato la realizzazione di materiale visivo utilizzando linguaggi alternativi per raccontare le dimensioni di cura e di attenzione del luogo. L’incontro di sabato 23 marzo in piazza Cadorna è suddiviso in più visite, alle 15 alle 16 e alle 17. La durata della visita è di 60 minuti. Ogni visita si concluderà con un rinfresco a cura di Arca di Noè presso il bar sociale Baracca.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia