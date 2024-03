Telefono Fisso, il nuovo singolo di Francesco Tricarico

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali Telefono Fisso (qui il link a spotify https://bit.ly/TelefonoFisso_spotify), nuovo singolo di Francesco Tricarico, un’ulteriore denuncia dei soprusi esercitati in modo subdolo e non percepito sull’individuo, sulle generazioni più giovani, ma non solo. Tricarico, con il suo personalissimo stile compositivo e raccontando storie di vita personale in chiave apparentemente leggera, anche in questa occasione mette a fuoco uno dei temi a lui particolarmente cari, quello della libertà intesa nel senso più ampio, ovvero del rischio di perderla senza rendercene conto, consegnandola più o meno consapevolmente a strumenti di controllo in mano altrui. Dice in proposito: “Viviamo anni terribili. I ragazzi manifestano, giustamente, per guerre lontane ma non muovono un dito e non dicono una parola per la schiavitù tecnologica che si preannuncia fare così comodo per avere sempre tutti sotto controllo e ricattabili. Cancellabili e rintracciabili e ripeterei ricattabili con un: click. Telefono fisso parla di questo, parla di questa lobotomizzazione cognitiva che tanto fa comodo al potere. Amen”. Il lyric video del brano, con il testo in evidenza, è online sul canale Youtube dell’artista (https://bit.ly/TelefonoFisso-lyricvideo) e sui suoi social network.

Telefono Fisso, quindi, mostra da un altro punto di vista la precarietà della condizione umana, in balia di un potere esercitato a più livelli, non sempre evidenti, che portano comunque alla perdita di libertà e del pensiero critico, all’omologazione, alla rinuncia dell’eccellenza e dei valori più autentici, temi già toccati in Faccio di Tutto, il brano uscito a fine 2023 e che dà il titolo al tour in corso, al quale continuano ad aggiungersi date. Prodotto in collaborazione con Luca Zannotti di Musiche Metropolitane, Faccio di Tutto Tour vede Tricarico sul palco affiancato o dall’inseparabile compagno di viaggio Michele Fazio al piano. Questi i prossimi appuntamenti confermati:

09.03 Pergola (PU) – Rebel House

10.03 Parma – Borgo Santa Brigida

27.03 Lovere (BG) – Lucignolo

05.04 Nardo (LE) – Jungle Parco Raho

20.04 Latina – Sottoscala

24.05 Asti – Diavolo Rosso

01.06 Bruxelles – La Piola

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia