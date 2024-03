Linus, direttore artistico di Radio Deejay, arriva per la prima volta a teatro con “Radio Linetti Live”,

uno spettacolo per divertirsi, riflettere ed emozionarsi tra spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti mai raccontati.

Una narrazione scandita dal ritmo delle canzoni che hanno accompagnato la vita del personaggio più amato e autorevole del panorama radiofonico italiano.

La prima data dello show è in programma per lunedì 29 aprile 2024, sul palcoscenico dello storico Teatro Alcione, in piazza Vetra 7 a Milano.

Un one man show, prodotto da Key Frame e Alveare Produzioni, dove curiosità, storie e memorie personali si uniscono, convergendo in un inedito racconto che svela al pubblico l’anima di uno dei personaggi più iconici del panorama radiofonico italiano.

“Sono il classico esempio di timido compulsivo, ma quando mi trovo in situazioni come queste andrei avanti a parlare per ore”. Sul palcoscenico, Linus diventa un narratore d’eccezione che racconta storie che intrecciano ricordi passati e presente, accompagnandole con le note delle canzoni che hanno segnato questi momenti.

L’ispirazione per Radio Linetti Live nasce da una semplice giornata in macchina con un amico: un dialogo che diventa spunto di riflessione, aprendo le porte a un vortice di ricordi e a un confronto sincero con sé stessi.

Radio Linetti Live non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza coinvolgente che ti invita a immergerti nella musica e nelle parole, trascorrendo quasi due ore in compagnia di uno dei protagonisti indiscussi della nostra cultura contemporanea.

Un’occasione per conoscere da vicino il Linus più autentico, in un’atmosfera ricca di suggestioni.

I biglietti di Radio Linetti Live sono acquistabili a partire da venerdì 8 marzo 2024 su TicketOne.it

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia