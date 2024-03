Pomeriggio Cinque: Le parole dei genitori di Douglas Carolo

«Adesso la moda dei ragazzi è scambiarsi i vestiti, le felpe, i pantaloni, le scarpe, i cellulari quindi potrebbe essere chiunque con la felpa di mio figlio. Io so che tra di loro c’è questa usanza. Purtroppo, noi non sappiamo nulla se non quanto leggiamo dai giornali. Abbiamo informazioni frammentarie e aspettiamo che l’avvocato legga le carte.». Sono le parole inedite dei genitori di Douglas Carolo, uno dei due ragazzi arrestati con l’accusa di omicidio di Andrea Bossi, il ventiseienne ucciso a Cairate con un solo fendente alla gola, pronunciate oggi in diretta ai microfoni di Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Michela e Alberto Carolo, rispondendo alle domande su quanto sarebbe accaduto quel giorno, dicono: «Mi ha chiamato una mattina presto un carabiniere dicendomi che mio figlio era stato arrestato. Non era a casa con noi, era da amici a Gallarate. Non mi hanno potuto dire il motivo dell’arresto perché mio figlio è maggiorenne. Nostro figlio dormiva spesso fuori casa, anche dalla nonna paterna, da amici, dalla morosina, insomma, aveva una vita come quella dei giovani di oggi.».

Infine, parlano anche dei precedenti penali di loro figlio: «La rapina è una scemata fatta da ragazzi stupidi, volevano prendere i soldi a una prostituta, lei gli ha tirato la borsetta per difendersi, loro sono andati avanti trecento metri e poi Douglas è voluto tornare indietro per restituire, nel mentre tornava è arrivata la polizia e li hanno presi. Anche per la questione delle biciclette rubate è stata una ragazzata, è venuto qui a casa dove ci sono vicini i Carabinieri, se sapeva fosse rubata non sarebbe venuto.».

Link al video: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque20232024/omicidio-andrea-bossi-parlano-i-genitori-di-uno-degli-arrestati_F312802901130C06

